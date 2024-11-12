newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 07:00

Published 12 ноября, 07:00

Modified 12 ноября, 07:00

Updated 12 ноября, 07:00

«Субстанция» занимает вторую строчку в списке самых кассовых фильмов в РФ в 2024 году

«Субстанция» обошла «Министерство неджентльменских дел» по кассовым сборам

12 ноября 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney. «Субстанция» занимает вторую строчку в списке самых кассовых фильмов в РФ в 2024 году
Фильм «Субстанция», главные роли в котором сыграли Деми Мур и Маргарет Куолли привлек многих россиян в кинотеатры и показал хороший результат по сборам.

Портал peopletalk.ru сообщает, что лента «Субстанция», которая идет в российских кинотеатрах почти два месяца, обошла по кассовым сборам боевик «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи. Данные «Фонда кино» говорят о том, что боди-хорор собрал в российском прокате более 455 миллионов рублей. Теперь лента занимает вторую строчку в рейтинге самых кассовых зарубежных фильмов в России в этом году.

Боевик от Гая Ричи с Генри Кавиллом в главной роли, собравший в России 445 миллионов рублей, переместился в данном списке на третье место. Лидерство по-прежнему удерживает экранизация романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Франзуский приключенческий фильм собрал в России 537 миллионов рублей.

Популярна «Субстанция» и среди пиратов. По информации «Бюллетени кинопрокатчика», фильм занял первое место по нелегальным скачиваниям в октябре. Он обошел другую нашумевшую премьеру «Чужой: Ромул».

«Субстанция» рассказывает о пятидесятилетней актрисе Элизабет Спаркл (Деми Мур), которую увольняют из телевизионного шоу, так как продюсер решил, что она слишком стара. Актриса решает воспользоваться препаратом «Субстанция», которая должна создать её молодую версию. Сью (Маргарет Куолли), появившаяся из Элизабет, становится ведущей телешоу и купается в лучах славы.

Читайте также:
Кашемировый блонд, трехцветные пряди и седина: звезды меняют цвет волос этой осенью«Богатая блондинка»: Лили-Роуз Депп показала идеальное окрашивание для осениХейли Бибер показала свежий осенний тренд маникюра, и это не вишневый!
#Общество#Знаменитости#Телешоу#Тренды 2024#Деми Мур
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика