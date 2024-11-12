«Субстанция» обошла «Министерство неджентльменских дел» по кассовым сборам

Портал peopletalk.ru сообщает, что лента «Субстанция», которая идет в российских кинотеатрах почти два месяца, обошла по кассовым сборам боевик «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи. Данные «Фонда кино» говорят о том, что боди-хорор собрал в российском прокате более 455 миллионов рублей. Теперь лента занимает вторую строчку в рейтинге самых кассовых зарубежных фильмов в России в этом году.