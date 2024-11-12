«Субстанция» обошла «Министерство неджентльменских дел» по кассовым сборам

Posted 12 ноября, 07:00
Published 12 ноября, 07:00
Modified 12 ноября, 07:00
Updated 12 ноября, 07:00
Портал peopletalk.ru сообщает, что лента «Субстанция», которая идет в российских кинотеатрах почти два месяца, обошла по кассовым сборам боевик «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи. Данные «Фонда кино» говорят о том, что боди-хорор собрал в российском прокате более 455 миллионов рублей. Теперь лента занимает вторую строчку в рейтинге самых кассовых зарубежных фильмов в России в этом году.
Боевик от Гая Ричи с Генри Кавиллом в главной роли, собравший в России 445 миллионов рублей, переместился в данном списке на третье место. Лидерство по-прежнему удерживает экранизация романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Франзуский приключенческий фильм собрал в России 537 миллионов рублей.
Популярна «Субстанция» и среди пиратов. По информации «Бюллетени кинопрокатчика», фильм занял первое место по нелегальным скачиваниям в октябре. Он обошел другую нашумевшую премьеру «Чужой: Ромул».
«Субстанция» рассказывает о пятидесятилетней актрисе Элизабет Спаркл (Деми Мур), которую увольняют из телевизионного шоу, так как продюсер решил, что она слишком стара. Актриса решает воспользоваться препаратом «Субстанция», которая должна создать её молодую версию. Сью (Маргарет Куолли), появившаяся из Элизабет, становится ведущей телешоу и купается в лучах славы.