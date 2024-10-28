Кашемировый блонд, трехцветные пряди и седина: звезды меняют цвет волос этой осенью

Posted 28 октября, 11:52
Published 28 октября, 11:52
Modified 28 октября, 11:54
Updated 28 октября, 11:54
Звезда сериала «Ханна Монтана» преобразилась при помощи сложного окрашивания Calico hair. Оно подразумевает микс трех оттенков: пшеничного, рыжего и шоколадного. Все они имеют теплый подтон, поэтому смотрятся в прядях весьма гармонично.
Наиболее разительные перемены в облике продемонстрировала модель Кендалл Дженнер. Из яркой брюнетки она превратилась в… блондинку. Но ее стилисты постарались на славу: они воспроизвели мягкий оттенок — смесь пшеничного, медового, темно-русого.
После рождения сына Хейли Бибер впервые экспериментирует с внешность. На днях она выложила фото в социальной сети, на котором ее каштановые волосы чуть светлее обычного. Такой новый вид окрашивания в Голливуде уже назвали кашемировым блондом за мягкость и нежность цвета.
Певица стала участницей новой фотосессии, в которой примерила необычный образ. Бейонсе, которая всегда носит роскошные золотистые локоны, вдруг предстала перед камерой с коротким бобом и серебристыми волосами. Конечно, это был всего лишь образ для рекламы, но многие фанатки уже взяли его на заметку как трендовый.
Еще одна звезда с кашемировым блондом. Модель осветлила волосы при помощи тонкого мелирования, за счет чего были достигнуты мягкие переливы прядей. Прическа получила дополнительный объем и текстуру.