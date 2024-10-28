Кашемировый блонд, трехцветные пряди и седина: звезды меняют цвет волос этой осенью

Певица стала участницей новой фотосессии, в которой примерила необычный образ. Бейонсе, которая всегда носит роскошные золотистые локоны, вдруг предстала перед камерой с коротким бобом и серебристыми волосами. Конечно, это был всего лишь образ для рекламы, но многие фанатки уже взяли его на заметку как трендовый.