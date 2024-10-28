newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 11:52

Published 28 октября, 11:52

Modified 28 октября, 11:54

Updated 28 октября, 11:54

Кашемировый блонд, трехцветные пряди и седина: звезды меняют цвет волос этой осенью

Кашемировый блонд, трехцветные пряди и седина: звезды меняют цвет волос этой осенью

28 октября 2024, 11:52
Фото: официальная страница звезды
Звезды очень часто меняют имидж. Особенно они любят экспериментировать с волосами — стрижкой и окрашиванием. Вот и этой осенью многие селебрити не удержались от новизны и поменяли свой привычный цвет волос. Смотрим и сравниваем — как было лучше.

Майли Сайрус

Звезда сериала «Ханна Монтана» преобразилась при помощи сложного окрашивания Calico hair. Оно подразумевает микс трех оттенков: пшеничного, рыжего и шоколадного. Все они имеют теплый подтон, поэтому смотрятся в прядях весьма гармонично.

Фото: официальная страница звезды

Кендалл Дженнер

Наиболее разительные перемены в облике продемонстрировала модель Кендалл Дженнер. Из яркой брюнетки она превратилась в… блондинку. Но ее стилисты постарались на славу: они воспроизвели мягкий оттенок — смесь пшеничного, медового, темно-русого.

Фото: официальная страница звезды

Хейли Бибер

После рождения сына Хейли Бибер впервые экспериментирует с внешность. На днях она выложила фото в социальной сети, на котором ее каштановые волосы чуть светлее обычного. Такой новый вид окрашивания в Голливуде уже назвали кашемировым блондом за мягкость и нежность цвета.

Фото: официальная страница звезды

Бейонсе

Певица стала участницей новой фотосессии, в которой примерила необычный образ. Бейонсе, которая всегда носит роскошные золотистые локоны, вдруг предстала перед камерой с коротким бобом и серебристыми волосами. Конечно, это был всего лишь образ для рекламы, но многие фанатки уже взяли его на заметку как трендовый.

Фото: страница Бийонсе

Джиджи Хадид

Еще одна звезда с кашемировым блондом. Модель осветлила волосы при помощи тонкого мелирования, за счет чего были достигнуты мягкие переливы прядей. Прическа получила дополнительный объем и текстуру.

Читайте также:
SHAMAN не комментирует слухи о новых отношенияхКомпозитор Антонов призывает к борьбе со спам-звонками на государственном уровнеГеворкян: Бюджет экранизации «Василия Теркина» составил 560 млн рублей
#Алла Хан#Общество#Знаменитости#Тренды 2024
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика