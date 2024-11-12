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Posted 12 ноября, 09:00

Published 12 ноября, 09:00

Modified 12 ноября, 09:00

Updated 12 ноября, 09:00

Обладатель «Оскара» Ди Каприо отметил 50-летие

Обладатель «Оскара» Ди Каприо отметил 50-летие

12 ноября 2024, 09:00
Фото: peopletalk.ru.
Знаменитый киноактер Леонардо Ди Каприо отпраздновал свой пятидесятый день рождения. К юбилею он завершил реконструкционные работы в своем поместье на Голливудских холмах.

В течение двадцати лет продолжалась реконструкция дома актера, а также обустройство придомовой территории. Ди Каприо стремился привести поместье в соответствие со своими экостандартами. Даже приблизительная сумма, которую вложил в жилкомплекс звезда «Титаника», не называется. Единственное, что отмечают инсайдеры из окружения звезды, речь идет о баснословных деньгах.

В сети появились аэрофотоснимки поместья знаменитости. На них можно различить, что на участке большое количество кактусов, а на крыше дома установлены солнечные батареи.

Уточняется, что жилкомплекс Ди Каприо состоит из четырех домов общей площадью более 4000 квадратных метров. Главный дом с 5-ю спальнями и 8-ю ванными комнатами встроен в холм. В жилом помещении есть кинозал и погреб для хранения вина.

Отдельное помещение в доме звезды отведено для бассейна. Там есть телескоп, через которых хорошо видно город и окрестности. По соседству с поместьем Ди Каприо находится участок актера Киану Ривза.

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#Знаменитости
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