Обладатель «Оскара» Ди Каприо отметил 50-летие

В течение двадцати лет продолжалась реконструкция дома актера, а также обустройство придомовой территории. Ди Каприо стремился привести поместье в соответствие со своими экостандартами. Даже приблизительная сумма, которую вложил в жилкомплекс звезда «Титаника», не называется. Единственное, что отмечают инсайдеры из окружения звезды, речь идет о баснословных деньгах.