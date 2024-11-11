Фанаты Рианны опасаются, что артистка уйдет со сцены

Артистка посетила праздничное открытие магазина брендовых вещей в Барбадосе — родном городе певицы. На мероприятии собрались поклонники знаменитости. В своем обращении к фанатам певица отметила, что у Бога на нее иные планы. Что касается музыки, то она была лишь моментом, привлекающим внимание к ее персоне. Рианне искреннее нравилось заниматься музыкальным творчеством, так что даже работой назвать сложно.