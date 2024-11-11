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Posted 11 ноября, 09:33

Published 11 ноября, 09:33

Modified 11 ноября, 09:33

Updated 11 ноября, 09:33

Фанаты Рианны опасаются, что артистка уйдет со сцены

Фанаты Рианны опасаются, что артистка уйдет со сцены

11 ноября 2024, 09:33
Фото: billboard.com.
Рианна, рассуждая о будущем, навела поклонников ее творчества на мысль о завершении исполнительской карьеры.

Артистка посетила праздничное открытие магазина брендовых вещей в Барбадосе — родном городе певицы. На мероприятии собрались поклонники знаменитости. В своем обращении к фанатам певица отметила, что у Бога на нее иные планы. Что касается музыки, то она была лишь моментом, привлекающим внимание к ее персоне. Рианне искреннее нравилось заниматься музыкальным творчеством, так что даже работой назвать сложно.

Недавно певица сообщила о планах выпустить свежие хиты, а в 2025 году выступить на фестивале Гластонбери в качестве хедлайнера. Тем не менее, слова артистки, сказанные в Барбадосе, вызвали у поклонников ее творчества серьезное беспокойство.

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#Знаменитости
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