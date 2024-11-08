Никиту Кологривого пригласили быть соведущим Гарика Харламова в Comedy Club

Posted 8 ноября, 16:31
Published 8 ноября, 16:31
Modified 8 ноября, 16:35
Updated 8 ноября, 16:35
Как пишет «Общественная служба новостей», актер впервые появится на сцене в роли ведущего в очередном эпизоде комедийного шоу. Харламов саркастично отмечает, что теперь актер, получивший популярность благодаря роли Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», сможет «оскорблять людей» лично, «глядя им в глаза».
Первой приглашенной звездой, которую встретит на шоу новый тандем ведущих, станет Эльдар Джарахов. Примечательно, что ранее блогер снял выпуск своего подкаста с Кологривым, после которого актер приобрел репутацию скандального персонажа. Помимо этого, в студии Comedy Club появится и экс-солистка «Комбинации» Алена Апина, с которой Кологривый снимался в посвященному известной группе 90-х проекте.