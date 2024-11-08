newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 16:31

Published 8 ноября, 16:31

Modified 8 ноября, 16:35

Updated 8 ноября, 16:35

Никита Кологривый

Никиту Кологривого пригласили быть соведущим Гарика Харламова в Comedy Club

8 ноября 2024, 16:31
Фото: vk.com/kologrivyii. Никита Кологривый
Никита Кологривый будет вести Comedy Club вместе с основным ведущим — Гариком Харламовым. Такая новость была опубликована в формате пресс-релиза телеканалом ТНТ.

Как пишет «Общественная служба новостей», актер впервые появится на сцене в роли ведущего в очередном эпизоде комедийного шоу. Харламов саркастично отмечает, что теперь актер, получивший популярность благодаря роли Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», сможет «оскорблять людей» лично, «глядя им в глаза».

Первой приглашенной звездой, которую встретит на шоу новый тандем ведущих, станет Эльдар Джарахов. Примечательно, что ранее блогер снял выпуск своего подкаста с Кологривым, после которого актер приобрел репутацию скандального персонажа. Помимо этого, в студии Comedy Club появится и экс-солистка «Комбинации» Алена Апина, с которой Кологривый снимался в посвященному известной группе 90-х проекте.

Читайте также:
Лекарства с экрана: что не рассказывают в телевизионной рекламеВ пресс-службе ТНТ сообщили о роспуске Comedy ClubВалерий Меладзе просит за корпоратив 15 млн. рублей и банку варенья
#Марина Никишина#Знаменитости#ТВ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика