Памела Андерсон рассказала о полезных ежедневных привычках

Экс-модель поделилась, что считает себя абсолютно счастливыми человеком. Образ, которого она придерживалась ранее, на самом деле не отражает ее настоящую и является только попыткой угодить определенной категории людей. В то время она не осознавала своего значения и не могла в полной мере контролировать собственную жизнь.