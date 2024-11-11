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Posted 11 ноября, 08:08

Published 11 ноября, 08:08

Modified 11 ноября, 08:08

Updated 11 ноября, 08:08

Памела Андерсон рассказала о полезных ежедневных привычках

Памела Андерсон рассказала о полезных ежедневных привычках

11 ноября 2024, 08:08
Фото: livingetc.com.
Одна из самых знаменитых моделей 90-х годов Памела Андерсон в последние несколько лет занимается поиском себя настоящей.

Сейчас знаменитости пятьдесят семь лет. Она отказалась от декоративной косметики в пользу естественной красоты. Ушла модель и от нарочито сексуальных образов. Она считает, что люди хороши такие, какие есть. Знаменитость считает своим долгом напоминать себе об этом ежедневно.

Помимо отказа от яркой косметики, в качестве полезных изменений в образе жизни модель отметила сокращение времени, проводимого в телефоне, а также редкое посещение социальных сетей.

Каждую задачу, которую предстоит выполнить в течение дня, Памела записывает в ежедневник. Звезда предпочитает гулять на природе в ранние часы, еще до восхода солнца. Ежедневно она проходит пешком 5-10 километров, а свободные часы посвящает чтению или просмотру старых фильмов.

Памела Андерсен пишет свою кулинарную книгу и занимается фермой, принадлежащей ее семье уже более ста лет. По словам знаменитости, это помогает ей заземлиться.

Экс-модель поделилась, что считает себя абсолютно счастливыми человеком. Образ, которого она придерживалась ранее, на самом деле не отражает ее настоящую и является только попыткой угодить определенной категории людей. В то время она не осознавала своего значения и не могла в полной мере контролировать собственную жизнь.

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#Знаменитости#Звезды
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