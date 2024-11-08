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Posted 8 ноября, 15:27

Published 8 ноября, 15:27

Modified 8 ноября, 15:36

Updated 8 ноября, 15:36

Когда хочется спать: Девять способов взбодриться

Когда хочется спать: Девять способов взбодриться

8 ноября 2024, 15:27
Фото: Изображение Midjourney.
Сон жизненно необходим каждому человеку. Он также является средством для борьбы с усталостью и недомоганием. Но порой бывает сложно выспаться чтолько, сколько хочется, и это сказывается на работоспособности, настроении и бодрости человека.

Как пишет Общественная служба новостей, есть моменты, когда сонливость может не только мешать, но и причинять вред. Например, за рулем автомобиля или при выполнении серьезной задачи, требующей полного сосредоточения.

Кофе

Одно из первых решений — выпить кофе. Заварите чашку американо или эспрессо, но не переусердствуйте. Это даст вам необходимый заряд энергии, увеличит работоспособность и поднимет настроение. Если от крепкого кофе у вас появляется головная боль — лучше откажитесь от него и попробуйте матчу или зеленый чай с женьшенем.

Упражнения

Находясь дома, сделайте простую разминку. Не перегружайте себя тяжёлыми упражнениями, если вы не профессиональный спортсмен или не посещаете тренировки регулярно. В противном случае это приведет к быстрой усталости и мышечной боли на следующий день. Просто немного подвигайтесь, например, потанцуйте для поднятия настроения, а в конце постойте в планке столько, сколько сможете.

Водные процедуры

Если вы находитесь в общественном месте, например, на работе, зайдите в туалет и умывайтесь прохладной водой. Если же вы работаете из дома и мягкая кровать манит вас, примите контрастный душ. Перед водными процедурами сделайте сухой массаж с помощью рукавицы кесе или жёсткой щётки. Это поможет активизировать обмен веществ и стимулировать кровообращение. Затем устройте себе небольшой спа-уход: примите контрастный душ с ароматным бодрящим гелем.

Употребление воды

Не забывайте о важности воды. Выпейте стакан за 20 минут до завтрака и в течение дня обеспечьте себя 4-6 стаканами. Вода должна быть комнатной температуры, можно добавить дольку лимона. Если предпочитаете зелёный чай, свежевыжатый апельсиновый сок или травяной чай с имбирём или женьшенем, это тоже отлично, такие напитки прекрасно поднимают настроение.

Больше света

Не сидите в темноте, ведь с наступлением вечера человек начинает чувствовать сонливость. Поэтому, если в машине, на работе или дома тускло, вы точно захотите спать. Откройте шторы, поднимите жалюзи или просто включите основные источники света. Кстати, лучше заменить лампочки с тёплым светом на холодный.

Свежий воздух

Чистый, свежий и озонированный воздух способен значительно бодрить. Поэтому откройте окна или форточки хотя бы на короткое время. Если у вас есть увлажнитель, очищающий вентилятор или кондиционер — включите их. Во время проветривания вы также можете совершить небольшую прогулку.

Ароматы цитрусовых

Уже один только запах апельсинов или грейпфрутов способен поднять настроение. Поэтому держите под рукой ароматические масла для автомобиля или рабочего места на такие случаи. Также можно перекусить киви или долькой апельсина — такой легкий перекус быстро восполнит запасы энергии, поможет справиться с усталостью и улучшить настроение.

Темный шоколад

Если у вас есть аллергия на цитрусовые или они вам не нравятся, замените их на кусочек темного шоколада. Главное — не злоупотребляйте сладким: избыток сахара может вызвать еще большую усталость. Если шоколада рядом нет, просто пожуйте ментоловую жевательную резинку.

Короткий дневной сон

Когда ощущаете усталость и недостаток энергии, не стоит пить много кофе и сопротивляться. Найдите время для отдыха. Запланируйте 40–60 минут сна в интервале с 13:00 до 16:00. За это время не удастся полностью восстановиться, но вы почувствуете прилив бодрости.

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