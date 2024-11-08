Когда хочется спать: Девять способов взбодриться

Находясь дома, сделайте простую разминку. Не перегружайте себя тяжёлыми упражнениями, если вы не профессиональный спортсмен или не посещаете тренировки регулярно. В противном случае это приведет к быстрой усталости и мышечной боли на следующий день. Просто немного подвигайтесь, например, потанцуйте для поднятия настроения, а в конце постойте в планке столько, сколько сможете.