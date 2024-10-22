Фитнес-браслеты разрушают здоровье — неожиданное открытие ученых

Posted 22 октября, 08:29
Published 22 октября, 08:29
Modified 22 октября, 08:31
Updated 22 октября, 08:31
Ученые из Льежского института в Бельгии решили выяснить, как использование фитнес-браслетов и трекеров влияет на здоровье и поведение человека. Ученые наблюдали за командой добровольцев из 30 человек. Причем каждый из испытуемых преследовал определенные цели: кто-то хотел снизить вес, а кто-то — сформировать здоровые привычки.
Результаты оказались неоднозначными. Ученые выделили три группы добровольцев с различными поведенческими факторами.
Одна часть добровольцев довольно равнодушно относилась к использованию фитнес-браслетов в начале испытаний. Однако затем они втянулись и стали внимательно следить за собственными показателями.
Другая часть испытуемых, напротив, поначалу была воодушевлена. Но со временем интерес снизился либо вовсе сошел на нет. Им так и не удалось добиться никаких результатов по достижению целей.
Самыми удивительными оказались результаты у третьей группы. Их интерес к отслеживанию результатов и достижению целей неумолимо рос. А со временем превратился в нездоровую одержимость. Люди стали чересчур внимательно отслеживать свои показатели, а любые колебания приводили их в отчаяние.
Если испытуемый не достигал поставленной перед собой цели и видел на фитнес-браслете не тот результат, что ожидал, он начинал сильно нервничать. Это приводило к стрессовому состоянию, из-за чего показатели здоровья ухудшались.
Получался замкнутый круг, который вредил и психическому, и физическому здоровью добровольцев. Навязчивое стремление добиться определенных показателей вместо того, чтобы улучшить здоровье, приводило к совершенно обратному результату.
Самое интересное, что на фоне ухудшений людям не приходило в голову всё бросить и отказаться от фитнес-браслета. Ведь в глазах общества желание следить за своим здоровьем необходимо и модно. Люди начинали переживать, что же скажут другие. Психологи называют такое состояние невротическим колпаком, оно приводит к глубоким неврозам и нуждается в лечении.