Фитнес-браслеты разрушают здоровье — неожиданное открытие ученых

Самое интересное, что на фоне ухудшений людям не приходило в голову всё бросить и отказаться от фитнес-браслета. Ведь в глазах общества желание следить за своим здоровьем необходимо и модно. Люди начинали переживать, что же скажут другие. Психологи называют такое состояние невротическим колпаком, оно приводит к глубоким неврозам и нуждается в лечении.