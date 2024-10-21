Опасная болезнь побеждена — врачам удалось вылечить диабет

Posted 21 октября, 14:49
Published 21 октября, 14:49
Modified 21 октября, 14:51
Updated 21 октября, 14:51
Китайские ученые опубликовали результаты терапии сахарного диабета первого типа у 25-летней пациентки. Девушка страдала болезнью в течение 11 лет, ей пришлось делать две трансплантации печени и поджелудочной железы. Но стойкого положительного результата добиться не удалось.
Девушке провели аллогенную трансплантацию стволовых клеток. Врачи взяли из жировой ткани пациентки стволовые клетки и перепрограммировали их по новому методу. Трансплантат, введенный девушке, содержал клетки, продуцирующие инсулин, глюкагон и соматостатин.
Спустя 75 дней после проведенной операции девушка больше не нуждалась в введении инсулина, ее организм начал самостоятельно вырабатывать инсулин. Результат оказался стойким — даже спустя год пациентка обходится без лекарств для регуляции уровня сахара в крови и отлично себя чувствует. В скором времени подобные испытания планируется провести на группе пациентов.
Стоит отметить, что подобная технология по перепрограммированию клеток уже применялась к пациенту, страдающему сахарным диабетом второго типа. Трансплантация была проведена в 2021 году, и с тех пор мужчина не принимает лекарств, поддерживающих уровень инсулина.
Медики уверены, что это работающая технология и она имеет большое будущее в излечении сахарного диабета. Как только положительных результатов будет больше, начнется ее массовое внедрение. Не стоит ждать, что это произойдет скоро, понадобится немало времени, чтобы опробовать технологию на разных группах пациентов, устранить возможные побочные эффекты.
Кандидат медицинских наук Елена Соломатина:
«Технология очень перспективная. По сравнению с тем, что человеку постоянно необходимо колоть инсулины с непонятными совершенно последствиями, и не дай бог, он попадает в ситуацию, когда инсулина нет, а это жизнеугрожающее состояние. Даже если у него есть инсулин, рассчитать постоянную дозировку этого инсулина очень сложно».