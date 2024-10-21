Опасная болезнь побеждена — врачам удалось вылечить диабет

«Технология очень перспективная. По сравнению с тем, что человеку постоянно необходимо колоть инсулины с непонятными совершенно последствиями, и не дай бог, он попадает в ситуацию, когда инсулина нет, а это жизнеугрожающее состояние. Даже если у него есть инсулин, рассчитать постоянную дозировку этого инсулина очень сложно».