Что там с прививками — от чего вакцинироваться взрослым осенью 2024

Не стоит забывать и о коронавирусной инфекции. Ковид никуда не делся, хотя он и постоянно мутирует. Прививки нужно делать взрослым, особенно тем, кто находится в группе риска либо планирует поездки за рубеж. Но в список обязательных прививок вакцинация от коронавируса в этом году не входит.