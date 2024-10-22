Что там с прививками — от чего вакцинироваться взрослым осенью 2024

Posted 22 октября, 08:37
Published 22 октября, 08:37
Modified 22 октября, 08:39
Updated 22 октября, 08:39
Врачи рекомендуют в сентябре–октябре сделать прививку от гриппа. Особенно это необходимо пожилым, беременным и лицам, имеющим хронические заболевания, которые сильно ослабляют иммунитет.
Не стоит забывать и о коронавирусной инфекции. Ковид никуда не делся, хотя он и постоянно мутирует. Прививки нужно делать взрослым, особенно тем, кто находится в группе риска либо планирует поездки за рубеж. Но в список обязательных прививок вакцинация от коронавируса в этом году не входит.
Осенью 2024 года рекомендуется сделать прививки от клещевого энцефалита. Сезон клещей наступает весной, поэтому вакцинацию нужно проводить в сентябре–ноябре. Это в особенности актуально для жителей регионов, где фиксировались вспышки энцефалита после укуса клещей, — Московская область, Сибирь, Карелия, Дальний Восток.
Необязательная, но рекомендованная прививка — от пневмококка. Эта инфекция очень опасна и может привести к воспалению легких и мозга. В зоне риска — пожилые люди, курильщики, лица, страдающие хроническими болезнями сердечно-сосудистой и дыхательной системы.
Кроме того, врачи рекомендуют сделать прививку от гепатита А, поскольку Россия входит в группу стран с умеренным риском заражения этим заболеванием.
В список обязательных прививок входит вакцинация от дифтерии, кори, краснухи, коклюша, столбняка, полиомиелита, эпидемического паротита, гриппа, гемофильной и пневмококковой инфекции, гепатита В.
Эти прививки делают по полису ОМС всем взрослым через определенный промежуток времени и в определенном возрасте. Нужно лишь проверить их наличие в своей медицинской карте и записаться в поликлинику на вакцинацию.
Другие прививки, например от гепатита А, ВПЧ, менингококковой инфекции, ветряной оспы, делают платно — по желанию гражданина.