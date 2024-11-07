Сомнолог рассказал, как выбрать безопасные беруши для комфортного сна

Кудинов советует выбирать эластичные беруши, которые можно сжать и аккуратно вставить в ушной канал; после этого они расправятся и надежно зафиксируются. Также следует обратить внимание на удобство извлечения берушей — важно, чтобы была возможность захватить их за ниточку или выступающий край для легкого удаления, добавил эксперт по сну.