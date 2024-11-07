Сомнолог рассказал, как выбрать безопасные беруши для комфортного сна

Posted 7 ноября, 15:51
Published 7 ноября, 15:51
Modified 7 ноября, 15:58
Updated 7 ноября, 15:58
Он отметил, что неверный выбор берушей может привести к повреждениям кожи в слуховом проходе и вызывать неприятные ощущения. Кроме того, использование берушей может нарушить естественный процесс удаления ушной серы, что может вызвать образование серных пробок. Об этом информирует osnmedia.ru.
По словам специалиста, беруши необходимы для людей с чутким сном, которые не могут обеспечить себе тишину в условиях, например, поездки на поезде или самолете, или когда рядом спит храпящий партнер или мешают громкие соседи. Посторонние звуки могут нарушать глубокую фазу сна и мешать засыпанию.
Кудинов советует выбирать эластичные беруши, которые можно сжать и аккуратно вставить в ушной канал; после этого они расправятся и надежно зафиксируются. Также следует обратить внимание на удобство извлечения берушей — важно, чтобы была возможность захватить их за ниточку или выступающий край для легкого удаления, добавил эксперт по сну.
Что касается возможного дискомфорта от берушей, специалист подчеркнул, что он вряд ли будет сильнее мешать сну, чем посторонние шумы.