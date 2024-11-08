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Posted 8 ноября, 14:45

Published 8 ноября, 14:45

Modified 8 ноября, 14:52

Updated 8 ноября, 14:52

Диетолог посоветовала не сочетать картофель с мясом и рыбой

Диетолог посоветовала не сочетать картофель с мясом и рыбой

8 ноября 2024, 14:45
Фото: 1MI.
Картофель — практически незаменимый продукт в рационе любого россиянина. Его употребляют в пищу вареным, жареным, толченым. Картошка выступает гарниром ко многим вторым блюдам, а также является распространенным ингредиентом для приготовления супов.

Однако в интернете встречается много информации о вреде картофеля — якобы, этот клубнеплод не подходит для тех, кто хочет похудеть, из-за внушительного содержания крахмала. Как сообщает Общественная служба новостей, людей, склонных к полноте, также настораживают статьи о высоком гликемическом индексе картофеля, из-за которого повышается риск развития сахарного диабета.

По словам доктора медицинских наук, врача-диетолога Маргариты Королевой, употребление картофеля не несет здоровью человека такой угрозы. Специалист разъяснила, в какой форме и в каком количестве стоит включать в рацион этот корнеплод, чтобы не нанести вреда здоровью.

Доктор отметила, что максимальной пользой отличается молодой картофель с тоненькой кожурой. Он еще не набрал достаточное количество крахмала, зато содержит много полезных углеводов и минералов. В летний период молодую картошку можно есть в неограниченном количестве. Однако с наступлением осени клубнеплод набирает крахмал, растет его гликемический индекс, меняется углеводная составляющая такого продукта. Количество съедаемого в холодное время картофеля лучше сократить до двух раз в неделю.

Диетолог рекомендует варить картофель в мундире или без кожуры. Подавать такой овощ стоит с овощами и зеленью, по возможности исключив из трапезы мясо и рыбу. Наиболее безвредным будет такое овощное блюдо, все составляющие которого — волокнистые овощи и зелень — усвоятся организмом, выступив источником калия и прочих полезных минералов. Картофель в качестве отдельного блюда подарит чувство сытости на 2,5-3 часа.

При этом эксперт предостерегает от постоянного приема в пищу жареного картофеля, картошки фри и пюре со сливочным маслом. С особой осторожностью стоит употреблять такие блюда при избыточной массе тела и инсулинорезистентности.

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