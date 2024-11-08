Диетолог посоветовала не сочетать картофель с мясом и рыбой

Доктор отметила, что максимальной пользой отличается молодой картофель с тоненькой кожурой. Он еще не набрал достаточное количество крахмала, зато содержит много полезных углеводов и минералов. В летний период молодую картошку можно есть в неограниченном количестве. Однако с наступлением осени клубнеплод набирает крахмал, растет его гликемический индекс, меняется углеводная составляющая такого продукта. Количество съедаемого в холодное время картофеля лучше сократить до двух раз в неделю.