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Posted 24 октября, 08:55

Published 24 октября, 08:55

Modified 24 октября, 08:57

Updated 24 октября, 08:57

Жгучая польза: почему острая пища бесценна для здоровья

Жгучая польза: почему острая пища бесценна для здоровья

24 октября 2024, 08:55
Фото: 1MI
Жгучая польза: почему острая пища бесценна для здоровья
От острых блюд Мексики и Индии до пряных кухонь Таиланда и Сычуани — специи объединяют многие из наших самых любимых блюд. Но знаете ли вы, что острота может не только дразнить ваши вкусовые рецепторы, но и даже приносить ощутимую пользу?

Что такое капсаицин

Острота большинства острых блюд обусловлена группой соединений, известных как капсаициноиды, наиболее распространённым из которых является капсаицин, который содержится в перце чили и придаёт ему характерную остроту.

Капсаицин воздействует на рецепторы во рту и горле, которые обычно реагируют на тепло. Ощущение остроты на самом деле является разновидностью боли, поскольку мозг так реагирует на «жжение», высвобождая эндорфины — естественные обезболивающие, которые могут вызывать чувство эйфории.

Острый перецОстрый перец
Острый перец. Фото: 1MI

Удивительная польза острой пищи для здоровья

Теперь давайте обратимся к пользе для здоровья продуктов, богатых капсаицином.

  • Здоровье сердечно-сосудистой системы

    Исследования показывают, что капсаицин может оказывать положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы. Было обнаружено, что он снижает уровень холестерина и триглицеридов — двух видов жиров, которые могут закупоривать артерии при высоком содержании.

  • Похудение

    Острые продукты также связаны с контролем веса. Капсаицин обладает термогенными свойствами, то есть он может повышать температуру тела, что приводит к сжиганию большего количества калорий. Он также может вызывать чувство насыщения, уменьшая желание есть, снижая потребление калорий.

  • Облегчение боли

    Капсаицин используется в кремах и пластырях для облегчения боли. Он снижает чувствительность сенсорных рецепторов и уменьшает количество болевых сигналов, поступающих в мозг. Этот эффект может быть полезен при таких заболеваниях, как остеоартрит и невралгия.

  • Долголетие

    Крупномасштабное исследование, проведённое среди населения, показало, что регулярное употребление острой пищи связано с более низким риском смерти, особенно от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, сообщает health. Однако это не обязательно означает, что острая пища напрямую увеличивает продолжительность жизни.

  • Здоровье пищеварительной системы

    Острые продукты также могут способствовать улучшению пищеварения. Капсаицин стимулирует выработку пищеварительных соков и помогает уничтожать вредные бактерии в желудке. Он может способствовать пищеварению и защищать от язвы желудка.

Специи в умеренных количествах

Не смотря на то, что употребление острой пищи может быть полезным, важно помнить о мере. Некоторые люди могут иметь проблемы с пищеварением, особенно если они не привыкли в жгучим блюдам. Всегда прислушивайтесь к своему организму и регулируйте потребление специй соответственно.

Ранее мы рассказывали, какие продукты никогда не смешивали наши бабушки и были правы.

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