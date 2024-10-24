Жгучая польза: почему острая пища бесценна для здоровья

Здоровье сердечно-сосудистой системы Исследования показывают, что капсаицин может оказывать положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы. Было обнаружено, что он снижает уровень холестерина и триглицеридов — двух видов жиров, которые могут закупоривать артерии при высоком содержании.

Похудение Острые продукты также связаны с контролем веса. Капсаицин обладает термогенными свойствами, то есть он может повышать температуру тела, что приводит к сжиганию большего количества калорий. Он также может вызывать чувство насыщения, уменьшая желание есть, снижая потребление калорий.

Облегчение боли Капсаицин используется в кремах и пластырях для облегчения боли. Он снижает чувствительность сенсорных рецепторов и уменьшает количество болевых сигналов, поступающих в мозг. Этот эффект может быть полезен при таких заболеваниях, как остеоартрит и невралгия.

Долголетие Крупномасштабное исследование, проведённое среди населения, показало, что регулярное употребление острой пищи связано с более низким риском смерти, особенно от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, сообщает health. Однако это не обязательно означает, что острая пища напрямую увеличивает продолжительность жизни.