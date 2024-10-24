Жгучая польза: почему острая пища бесценна для здоровья

Posted 24 октября, 08:55
Published 24 октября, 08:55
Modified 24 октября, 08:57
Updated 24 октября, 08:57
Острота большинства острых блюд обусловлена группой соединений, известных как капсаициноиды, наиболее распространённым из которых является капсаицин, который содержится в перце чили и придаёт ему характерную остроту.
Капсаицин воздействует на рецепторы во рту и горле, которые обычно реагируют на тепло. Ощущение остроты на самом деле является разновидностью боли, поскольку мозг так реагирует на «жжение», высвобождая эндорфины — естественные обезболивающие, которые могут вызывать чувство эйфории.
Теперь давайте обратимся к пользе для здоровья продуктов, богатых капсаицином.
Исследования показывают, что капсаицин может оказывать положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы. Было обнаружено, что он снижает уровень холестерина и триглицеридов — двух видов жиров, которые могут закупоривать артерии при высоком содержании.
Острые продукты также связаны с контролем веса. Капсаицин обладает термогенными свойствами, то есть он может повышать температуру тела, что приводит к сжиганию большего количества калорий. Он также может вызывать чувство насыщения, уменьшая желание есть, снижая потребление калорий.
Капсаицин используется в кремах и пластырях для облегчения боли. Он снижает чувствительность сенсорных рецепторов и уменьшает количество болевых сигналов, поступающих в мозг. Этот эффект может быть полезен при таких заболеваниях, как остеоартрит и невралгия.
Крупномасштабное исследование, проведённое среди населения, показало, что регулярное употребление острой пищи связано с более низким риском смерти, особенно от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, сообщает health. Однако это не обязательно означает, что острая пища напрямую увеличивает продолжительность жизни.
Острые продукты также могут способствовать улучшению пищеварения. Капсаицин стимулирует выработку пищеварительных соков и помогает уничтожать вредные бактерии в желудке. Он может способствовать пищеварению и защищать от язвы желудка.
Не смотря на то, что употребление острой пищи может быть полезным, важно помнить о мере. Некоторые люди могут иметь проблемы с пищеварением, особенно если они не привыкли в жгучим блюдам. Всегда прислушивайтесь к своему организму и регулируйте потребление специй соответственно.
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