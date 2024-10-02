Польза темного шоколада: личный опыт и мнение диетолога

Posted 1 октября, 21:03
Published 1 октября, 21:03
Modified 1 октября, 21:20
Updated 1 октября, 21:20
В какао содержатся около 380 химических веществ. Среди них целый ряд обладают антиоксидантными свойствами, отмечает диетолог Лаура Парада в интервью glamour.com. В некоторых исследованиях было отмечено, что какао в чистом виде имеет более высокую антиоксидантную активность, чем черный и зеленый чай, добавила она.
«Многие исследования подтверждают, что употребление какао может принести пользу здоровью сердечно-сосудистой системы. Он снижает артериальное давление, повышает эластичность кровеносных сосудов и немного уменьшает уровень холестерина. Шоколад помогает бороться с диабетом за счет снижения резистентности к инсулину», — утверждает Парада.
5. Темный шоколад может действовать как природный энергетик. Он придает сил в периоды сильной усталости или болезни.
«Какао содержит магний, медь и железо, а также кофеин. Хотя его количество меньше, чем у кофе, но это также придает ему стимулирующие свойства», — объясняет диетолог.
Эксперт рекомендует выбирать шоколад с содержанием какао 75% или более. Учитывая, что большинство стандартных плиток шоколада содержат менее 40%, важно изучать состав.
«Некоторые виды шоколада, даже если они содержат высокий процент какао, также включают нежелательные ингредиенты: например, подсластители, ароматизаторы или большое количество сахара», — предупреждает Парада.
Несмотря на обилие полезных свойств, следует помнить о высокой калорийности шоколада. Важно употреблять его в умеренных количествах. Диетолог рекомендует съедать не более 30 граммов темного или горького шоколада в день.
Когда цифра на весах предательски застряла на несколько делений выше, чем хотелось, мне пришлось снова пересмотреть свой рацион. И если с углеводами в первой половине дня и белковыми ужинами организм согласился легко, то мозг сладкоежки то и дело пытался сорвать все усилия.
Поэтому на десерт был оставлен темный или горький шоколад — утром и в обед. Это помогло не срываться на сладости: ведь мозг удовлетворенно отмечал, что в рационе они остались.
Итог: через полтора месяца я с радостью вернулась к привычному размеру одежды. Но самая главная победа была не в этом. Я легко отвыкла от синтетических магазинных сладостей, просто исключив их на время! Так на своем опыте я смогла подтвердить тезис о том, что сахар вызывает привыкание. Но стоит приложить немного усилий и можно распрощаться с привычкой завершать трапезу печеньками.
Еще один плюс: начав есть «правильный» шоколад, можно открыть для себя большое разнообразие его сортов и вкусов. И даже найти сорта без сахара, причем не только среди темного и горького.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14