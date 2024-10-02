Польза темного шоколада: личный опыт и мнение диетолога

Итог: через полтора месяца я с радостью вернулась к привычному размеру одежды. Но самая главная победа была не в этом. Я легко отвыкла от синтетических магазинных сладостей, просто исключив их на время! Так на своем опыте я смогла подтвердить тезис о том, что сахар вызывает привыкание. Но стоит приложить немного усилий и можно распрощаться с привычкой завершать трапезу печеньками.