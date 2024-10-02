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Posted 1 октября, 21:03

Published 1 октября, 21:03

Modified 1 октября, 21:20

Updated 1 октября, 21:20

Польза темного шоколада: личный опыт и мнение диетолога

Польза темного шоколада: личный опыт и мнение диетолога

1 октября 2024, 21:03
Фото: Изображение Midjourney
Есть много веских причин включить темный и горький шоколад в свой рацион, даже если вы сейчас на диете. И это в полной мере подтвердил личный опыт редактора.

В какао содержатся около 380 химических веществ. Среди них целый ряд обладают антиоксидантными свойствами, отмечает диетолог Лаура Парада в интервью glamour.com. В некоторых исследованиях было отмечено, что какао в чистом виде имеет более высокую антиоксидантную активность, чем черный и зеленый чай, добавила она.

5 основных преимуществ темного шоколада для здоровья

  1. Темный шоколад может помочь стабилизировать пики глюкозы за счет лучшего снабжения мозга кислородом.
  2. Темный шоколад является мощным антиоксидантом.
  3. Темный шоколад обладает противовоспалительными свойствами.
  4. Темный шоколад может помочь снизить уровень холестерина.
«Многие исследования подтверждают, что употребление какао может принести пользу здоровью сердечно-сосудистой системы. Он снижает артериальное давление, повышает эластичность кровеносных сосудов и немного уменьшает уровень холестерина. Шоколад помогает бороться с диабетом за счет снижения резистентности к инсулину», — утверждает Парада.

5. Темный шоколад может действовать как природный энергетик. Он придает сил в периоды сильной усталости или болезни.

Темный шоколад придает сил в периоды сильной усталости или болезниТемный шоколад придает сил в периоды сильной усталости или болезни
Темный шоколад придает сил в периоды сильной усталости или болезни. Фото: Изображение Midjourney
«Какао содержит магний, медь и железо, а также кофеин. Хотя его количество меньше, чем у кофе, но это также придает ему стимулирующие свойства», — объясняет диетолог.

Какой темный шоколад самый лучший

Эксперт рекомендует выбирать шоколад с содержанием какао 75% или более. Учитывая, что большинство стандартных плиток шоколада содержат менее 40%, важно изучать состав.

«Некоторые виды шоколада, даже если они содержат высокий процент какао, также включают нежелательные ингредиенты: например, подсластители, ароматизаторы или большое количество сахара», — предупреждает Парада.

Сколько шоколада можно есть

Несмотря на обилие полезных свойств, следует помнить о высокой калорийности шоколада. Важно употреблять его в умеренных количествах. Диетолог рекомендует съедать не более 30 граммов темного или горького шоколада в день.

Похудение с горьким шоколадом: личный опыт

Когда цифра на весах предательски застряла на несколько делений выше, чем хотелось, мне пришлось снова пересмотреть свой рацион. И если с углеводами в первой половине дня и белковыми ужинами организм согласился легко, то мозг сладкоежки то и дело пытался сорвать все усилия.

Мозг сладкоежки в период диеты может свести на нет все усилияМозг сладкоежки в период диеты может свести на нет все усилия
Мозг сладкоежки в период диеты может свести на нет все усилия. Фото: Изображение Midjourney

Поэтому на десерт был оставлен темный или горький шоколад — утром и в обед. Это помогло не срываться на сладости: ведь мозг удовлетворенно отмечал, что в рационе они остались.

Итог: через полтора месяца я с радостью вернулась к привычному размеру одежды. Но самая главная победа была не в этом. Я легко отвыкла от синтетических магазинных сладостей, просто исключив их на время! Так на своем опыте я смогла подтвердить тезис о том, что сахар вызывает привыкание. Но стоит приложить немного усилий и можно распрощаться с привычкой завершать трапезу печеньками.

Еще один плюс: начав есть «правильный» шоколад, можно открыть для себя большое разнообразие его сортов и вкусов. И даже найти сорта без сахара, причем не только среди темного и горького.

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