Диетолог рассказала о безопасных методах отказа от сладкого и острого

Диетолог Полина Журавлева предложила несколько рекомендаций для преодоления зависимости от сладкого. По ее мнению, помимо уменьшения количества сахара в рационе, важно развивать полезные привычки, которые помогут обмануть мозг. Это важно, потому что потребление сахара сопряжено с рядом серьезных опасностей для здоровья, включая избыточный вес, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с кожей и снижение уровня энергии.