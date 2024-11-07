Диетолог рассказала о безопасных методах отказа от сладкого и острого

Posted 7 ноября, 16:58
Published 7 ноября, 16:58
Modified 7 ноября, 16:58
Updated 7 ноября, 16:58
Диетолог Полина Журавлева предложила несколько рекомендаций для преодоления зависимости от сладкого. По ее мнению, помимо уменьшения количества сахара в рационе, важно развивать полезные привычки, которые помогут обмануть мозг. Это важно, потому что потребление сахара сопряжено с рядом серьезных опасностей для здоровья, включая избыточный вес, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с кожей и снижение уровня энергии.
Как сообщает osnmedia.ru, для упрощения перехода на безсахарное питание специалист рекомендует обратить внимание на сахарозаменители. Они помогут снизить тягу к сладкому и держать под контролем уровень сахара в крови. К таким заменителям относятся стевия, эритритол, мед и кленовый сироп.
Кроме того, Журавлева советует уменьшить потребление острых блюд, так как они также вызывают зависимость, активируя эндорфины.
«В этом случае, как бы странно это ни звучало, я советую добавлять в рацион больше продуктов с натуральной сладостью — например, сладкие овощи: морковь, батат. Это поможет избежать переедания острыми блюдами, которые могут вызывать проблемы с желудком», — уверена она.
Эксперт также подчеркивает, что ключевыми аспектами перехода на здоровое питание являются настойчивость и постепенность.