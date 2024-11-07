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Posted 7 ноября, 16:58

Published 7 ноября, 16:58

Modified 7 ноября, 16:58

Updated 7 ноября, 16:58

Диетолог рассказала о безопасных методах отказа от сладкого и острого

Диетолог рассказала о безопасных методах отказа от сладкого и острого

7 ноября 2024, 16:58
Фото: Изображение Midjourney.
Чем больше мы едим сладостей, тем сильнее нам их хочется вновь. Это объясняется простым, но эффективным биохимическим процессом: сахар активирует систему вознаграждения в мозге, что приводит к выделению дофамина — гормона, который усиливает стремление повторять это удовольствие.

Диетолог Полина Журавлева предложила несколько рекомендаций для преодоления зависимости от сладкого. По ее мнению, помимо уменьшения количества сахара в рационе, важно развивать полезные привычки, которые помогут обмануть мозг. Это важно, потому что потребление сахара сопряжено с рядом серьезных опасностей для здоровья, включая избыточный вес, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с кожей и снижение уровня энергии.

Как сообщает osnmedia.ru, для упрощения перехода на безсахарное питание специалист рекомендует обратить внимание на сахарозаменители. Они помогут снизить тягу к сладкому и держать под контролем уровень сахара в крови. К таким заменителям относятся стевия, эритритол, мед и кленовый сироп.

Кроме того, Журавлева советует уменьшить потребление острых блюд, так как они также вызывают зависимость, активируя эндорфины.

«В этом случае, как бы странно это ни звучало, я советую добавлять в рацион больше продуктов с натуральной сладостью — например, сладкие овощи: морковь, батат. Это поможет избежать переедания острыми блюдами, которые могут вызывать проблемы с желудком», — уверена она.

Эксперт также подчеркивает, что ключевыми аспектами перехода на здоровое питание являются настойчивость и постепенность.

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