newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября, 10:10

Published 6 ноября, 10:10

Modified 6 ноября, 10:16

Updated 6 ноября, 10:16

Репер Гуф страдает от галлюцинаций

Репер Гуф страдает от галлюцинаций

6 ноября 2024, 10:10
Фото: официальный паблик ГУФа Вконтакте.
45-летней российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под сценическим псевдонимом Гуф, начал страдать галлюцинациями. Это произошло в медицинском учреждении, где музыкант находится на лечении.

СМИ сообщают, что Гуфу мерещится, будто он находится в тюремном заключении. Он просит, чтобы его выпустили. У артиста одноместная палата. Музыкант отмечает, что ему часто нечем заняться. Общение с посетителями и использование телефона пациенту запрещены.

Напомним, недавно на музыканта составили протокол в связи с хулиганскими действиями в бане. Также есть сведения, что на определенные действия артисту наложены ограничения.

Ранее сестра исполнителя сообщила, что Гуф намерен сбежать из клиники. Он часто пользуется тревожной кнопкой.

Читайте также:
Принц Уильям выпустил фильм с архивными снимками принцессы ДианыНиколас Кейдж показал свой образ в новом сериале «Человек-паук: Нуар»На 10 лет старше: сын Бекхэмов представил своей семье новую девушку
#Анна Борисова#Знаменитости#Звезды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика