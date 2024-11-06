Репер Гуф страдает от галлюцинаций

Posted 6 ноября, 10:10
Published 6 ноября, 10:10
Modified 6 ноября, 10:16
Updated 6 ноября, 10:16
СМИ сообщают, что Гуфу мерещится, будто он находится в тюремном заключении. Он просит, чтобы его выпустили. У артиста одноместная палата. Музыкант отмечает, что ему часто нечем заняться. Общение с посетителями и использование телефона пациенту запрещены.
Напомним, недавно на музыканта составили протокол в связи с хулиганскими действиями в бане. Также есть сведения, что на определенные действия артисту наложены ограничения.
Ранее сестра исполнителя сообщила, что Гуф намерен сбежать из клиники. Он часто пользуется тревожной кнопкой.