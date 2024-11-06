Репер Гуф страдает от галлюцинаций

СМИ сообщают, что Гуфу мерещится, будто он находится в тюремном заключении. Он просит, чтобы его выпустили. У артиста одноместная палата. Музыкант отмечает, что ему часто нечем заняться. Общение с посетителями и использование телефона пациенту запрещены.