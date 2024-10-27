Принц Уильям выпустил фильм и показал архивные снимки с принцессой Дианой

В фильме подчёркивается, что распад семей являются распространённым следствием бездомности, причём эта причина, к сожалению, знакома принцу Уэльскому. После смерти матери Уильям продолжает отдаляться от своего младшего брата. До выхода этого фильма Уильям, как известно, не произносил имя своего брата в публичных выступлениях или интервью с 2018 года.