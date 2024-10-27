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Posted 27 октября, 09:37

Published 27 октября, 09:37

Modified 27 октября, 09:39

Updated 27 октября, 09:39

Принц Уильям выпустил фильм и показал архивные снимки с принцессой Дианой

Принц Уильям выпустил фильм и показал архивные снимки с принцессой Дианой

27 октября 2024, 09:37
Фото: dailymail
Принц Уильям выпустил фильм и показал архивные снимки с принцессой Дианой
В новом документальном фильме Уильям рассказал, зачем принцесса Диана водила его вместе с братом в приют для бездомных в Лондоне, когда они были детьми.

Фильм под названием «Принц Уильям: мы можем покончить с бездомностью» включает в себя трогательные, ранее не публиковавшиеся фотографии Уильяма и Дианы в Вестминстерском аббатстве.

На одной из фотографий, сделанной 14 июня 1993 года всего за несколько дней до одиннадцатилетия юный принц играет в шахматы с бездомным в приюте.

Принц Уильям играет в шахматы в приюте для бездомныхПринц Уильям играет в шахматы в приюте для бездомных
Принц Уильям играет в шахматы в приюте для бездомных. Фото: dailymail
Диана и её сыновья, принц Гарри и принц Уильям, покидают Королевский турнир 1991 года, проходивший в выставочном центре Эрлс-Корт в ЛондонеДиана и её сыновья, принц Гарри и принц Уильям, покидают Королевский турнир 1991 года, проходивший в выставочном центре Эрлс-Корт в Лондоне
Диана и её сыновья, принц Гарри и принц Уильям, покидают Королевский турнир 1991 года, проходивший в выставочном центре Эрлс-Корт в Лондоне. Фото: dailymail
Принцесса Диана на кухне в приюте вместе с принцем УильямомПринцесса Диана на кухне в приюте вместе с принцем Уильямом
Принцесса Диана на кухне в приюте вместе с принцем Уильямом. Фото: dailymail
«Моя мама отвела меня в „Перевал“, она отвела туда нас с Гарри… Я никогда раньше не был ни на чём подобном, и мне было немного не по себе от того, чего ожидать, — объясняет Уильям. — Она, как обычно, старалась, чтобы все чувствовали себя расслабленно, и шутила со всеми… Я помню, как мы хорошо поговорили, сыграли в шахматы и поболтали. Ты встречаешь людей, как я тогда, которые заставляют тебя взглянуть на вещи по-другому», — рассказывает в своем фильме Принц Уильям.
Семья принцессы ДианыСемья принцессы Дианы
Семья принцессы Дианы. Фото: dailymail

В фильме подчёркивается, что распад семей являются распространённым следствием бездомности, причём эта причина, к сожалению, знакома принцу Уэльскому. После смерти матери Уильям продолжает отдаляться от своего младшего брата. До выхода этого фильма Уильям, как известно, не произносил имя своего брата в публичных выступлениях или интервью с 2018 года.

Принц Уильям на съемках документального фильма «Принц Уильям: мы можем покончить с бездомностью»Принц Уильям на съемках документального фильма «Принц Уильям: мы можем покончить с бездомностью»
Принц Уильям на съемках документального фильма «Принц Уильям: мы можем покончить с бездомностью». Фото: dailymail
Принц Уильям и принц ГарриПринц Уильям и принц Гарри
Принц Уильям и принц Гарри. Фото: dailymail

Съёмки также совпали с другой личной трагедией — принцессе Уэльской поставили диагноз «рак», в связи с чем работа над фильмом заняла немного больше времени.

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