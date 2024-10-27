Принц Уильям выпустил фильм и показал архивные снимки с принцессой Дианой

Posted 27 октября, 09:37
Published 27 октября, 09:37
Modified 27 октября, 09:39
Updated 27 октября, 09:39
Фильм под названием «Принц Уильям: мы можем покончить с бездомностью» включает в себя трогательные, ранее не публиковавшиеся фотографии Уильяма и Дианы в Вестминстерском аббатстве.
На одной из фотографий, сделанной 14 июня 1993 года всего за несколько дней до одиннадцатилетия юный принц играет в шахматы с бездомным в приюте.
«Моя мама отвела меня в „Перевал“, она отвела туда нас с Гарри… Я никогда раньше не был ни на чём подобном, и мне было немного не по себе от того, чего ожидать, — объясняет Уильям. — Она, как обычно, старалась, чтобы все чувствовали себя расслабленно, и шутила со всеми… Я помню, как мы хорошо поговорили, сыграли в шахматы и поболтали. Ты встречаешь людей, как я тогда, которые заставляют тебя взглянуть на вещи по-другому», — рассказывает в своем фильме Принц Уильям.
В фильме подчёркивается, что распад семей являются распространённым следствием бездомности, причём эта причина, к сожалению, знакома принцу Уэльскому. После смерти матери Уильям продолжает отдаляться от своего младшего брата. До выхода этого фильма Уильям, как известно, не произносил имя своего брата в публичных выступлениях или интервью с 2018 года.
Съёмки также совпали с другой личной трагедией — принцессе Уэльской поставили диагноз «рак», в связи с чем работа над фильмом заняла немного больше времени.