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Posted 30 октября, 08:43

Published 30 октября, 08:43

Modified 30 октября, 09:03

Updated 30 октября, 09:03

Существуют ли по-настоящему «бессмертные» животные? Эти создания бросили вызов времени

Существуют ли по-настоящему «бессмертные» животные? Эти создания бросили вызов времени

30 октября 2024, 08:43
Фото: DepositPhotos Photographer: Sergey Novikov (SerrNovik). Существуют ли по-настоящему «бессмертные» животные? Эти создания бросили вызов времени
Некоторые животные, как крошечные гидры и многовековые акулы, живут вопреки обычным законам старения, поражая учёных своей «биологической бессмертностью». Эти создания, способные обновлять клетки и избегать болезней, раскрывают перед наукой тайны долголетия.

Гидра обыкновенная

Гидра обыкновенная (Hydra vulgaris) — скромные создания. Эти пресноводные гидры, ближайшие родственники медуз, достигают в длину всего около сантиметра. Их простое тело напоминает трубку с пучком щупалец на одном конце. Однако, несмотря на эту простоту, у них есть поразительный секрет: они не стареют. Это явление противоречит научным ожиданиям и эволюционной теории, что привело к описанию этого вида как биологически бессмертного — они умирают от болезней, хищников или голода, но не в силу естественного старения.

Первоначально биолог Дэниел Мартинес стремился развеять этот миф. В течение четырех лет он наблюдал за гидрами в лаборатории, и не нашел признаков старения. По его выводам, гидры, возможно, действительно избежали старения и могут быть потенциально бессмертны. В последующих исследованиях он подтвердил эти данные, однако оговаривает:

«Мы должны быть осторожны с термином „бессмертие“, ведь мы постоянно убиваем их в лаборатории».
Гидра обыкновенная — ближайшие родственники медуз, достигают в длину всего около сантиметра, несмотря на их простоту, у них есть поразительный секрет: они не стареютГидра обыкновенная — ближайшие родственники медуз, достигают в длину всего около сантиметра, несмотря на их простоту, у них есть поразительный секрет: они не стареют
Гидра обыкновенная — ближайшие родственники медуз, достигают в длину всего около сантиметра, несмотря на их простоту, у них есть поразительный секрет: они не стареют. Фото: imageBROKER/Marko Koenig via Getty Images

Акулы Гренландии

Противоположностью гидрам являются огромные гренландские акулы, которые могут достигать 7,3 метров и весить более 900 кг. Это самые долгоживущие позвоночные, живущие более 400 лет. Исследования показали, что они начинают размножаться только после 150 лет жизни. Долголетие акул связано с их способностью к восстановлению ДНК, обеспечиваемой большим количеством генов, кодирующих белки для репарации ДНК и подавления рака.

Акулы Гренландии — самые долгоживущие позвоночные, живущие более 400 летАкулы Гренландии — самые долгоживущие позвоночные, живущие более 400 лет
Акулы Гренландии — самые долгоживущие позвоночные, живущие более 400 лет. Фото: Hemming1952/WikiMedia

«Бессмертные» медузы

Еще одними необычными представителями являются медузы Turritopsis dornhii, которые могут возвращаться в детскую стадию, проходя процесс, напоминающий «обратное старение». Исследователь Мартинес, однако, сомневается, что это можно считать истинным бессмертием:

«Это больше похоже на бесполое размножение, чем на продолжение жизни».
Еще одними необычными представителями являются медузы Turritopsis dornhii, которые могут возвращаться в детскую стадиюЕще одними необычными представителями являются медузы Turritopsis dornhii, которые могут возвращаться в детскую стадию
Еще одними необычными представителями являются медузы Turritopsis dornhii, которые могут возвращаться в детскую стадию. Фото: Bachware/WikiMedia

Голые землекопы

Голые землекопы — бесшерстные грызуны, отличающиеся удивительной устойчивостью к старению. Они способны доживать до 40 лет, оставаясь при этом практически невосприимчивыми к раку. Исследования показывают, что их клетки обладают механизмом, который предотвращает развитие опухолей, когда клетки начинают излишне разрастаться.

Голые землекопы — бесшерстные грызуны, отличающиеся удивительной устойчивостью к старениюГолые землекопы — бесшерстные грызуны, отличающиеся удивительной устойчивостью к старению
Голые землекопы — бесшерстные грызуны, отличающиеся удивительной устойчивостью к старению. Фото: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images

Черепахи и сухопутные черепахи

Некоторые черепахи могут жить свыше ста лет, демонстрируя незначительное старение, особенно в неволе. Ученые связывают их долголетие с улучшенными условиями жизни, которые значительно увеличивают их продолжительность жизни.

Некоторые черепахи могут жить свыше ста лет, демонстрируя незначительное старение, особенно в неволеНекоторые черепахи могут жить свыше ста лет, демонстрируя незначительное старение, особенно в неволе
Некоторые черепахи могут жить свыше ста лет, демонстрируя незначительное старение, особенно в неволе. Фото: DepositPhotos

Лобстеры и другие морские обитатели

Лобстеры, которые могут прожить более 100 лет, продолжают расти всю свою жизнь. Им приходится сбрасывать панцирь, что со временем становится слишком энергозатратно и приводит к их смерти. Рекордсменом среди долгожителей является моллюск под названием Ming, возраст которого составил более 500 лет, прежде чем его поймали для исследований.

Лобстеры, которые могут прожить более 100 лет, продолжают расти всю свою жизньЛобстеры, которые могут прожить более 100 лет, продолжают расти всю свою жизнь
Лобстеры, которые могут прожить более 100 лет, продолжают расти всю свою жизнь. Фото: DepositPhotos Photographer: Sergey Novikov (SerrNovik)
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#Алина Ибрагимова#Наука#Ученые#Животные#Все материалы авторов#Жизнь
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