Существуют ли по-настоящему «бессмертные» животные? Эти создания бросили вызов времени

Posted 30 октября, 08:43
Published 30 октября, 08:43
Modified 30 октября, 09:03
Updated 30 октября, 09:03
Гидра обыкновенная
Гидра обыкновенная (Hydra vulgaris) — скромные создания. Эти пресноводные гидры, ближайшие родственники медуз, достигают в длину всего около сантиметра. Их простое тело напоминает трубку с пучком щупалец на одном конце. Однако, несмотря на эту простоту, у них есть поразительный секрет: они не стареют. Это явление противоречит научным ожиданиям и эволюционной теории, что привело к описанию этого вида как биологически бессмертного — они умирают от болезней, хищников или голода, но не в силу естественного старения.
Первоначально биолог Дэниел Мартинес стремился развеять этот миф. В течение четырех лет он наблюдал за гидрами в лаборатории, и не нашел признаков старения. По его выводам, гидры, возможно, действительно избежали старения и могут быть потенциально бессмертны. В последующих исследованиях он подтвердил эти данные, однако оговаривает:
«Мы должны быть осторожны с термином „бессмертие“, ведь мы постоянно убиваем их в лаборатории».
Акулы Гренландии
Противоположностью гидрам являются огромные гренландские акулы, которые могут достигать 7,3 метров и весить более 900 кг. Это самые долгоживущие позвоночные, живущие более 400 лет. Исследования показали, что они начинают размножаться только после 150 лет жизни. Долголетие акул связано с их способностью к восстановлению ДНК, обеспечиваемой большим количеством генов, кодирующих белки для репарации ДНК и подавления рака.
«Бессмертные» медузы
Еще одними необычными представителями являются медузы Turritopsis dornhii, которые могут возвращаться в детскую стадию, проходя процесс, напоминающий «обратное старение». Исследователь Мартинес, однако, сомневается, что это можно считать истинным бессмертием:
«Это больше похоже на бесполое размножение, чем на продолжение жизни».
Голые землекопы
Голые землекопы — бесшерстные грызуны, отличающиеся удивительной устойчивостью к старению. Они способны доживать до 40 лет, оставаясь при этом практически невосприимчивыми к раку. Исследования показывают, что их клетки обладают механизмом, который предотвращает развитие опухолей, когда клетки начинают излишне разрастаться.
Черепахи и сухопутные черепахи
Некоторые черепахи могут жить свыше ста лет, демонстрируя незначительное старение, особенно в неволе. Ученые связывают их долголетие с улучшенными условиями жизни, которые значительно увеличивают их продолжительность жизни.
Лобстеры и другие морские обитатели
Лобстеры, которые могут прожить более 100 лет, продолжают расти всю свою жизнь. Им приходится сбрасывать панцирь, что со временем становится слишком энергозатратно и приводит к их смерти. Рекордсменом среди долгожителей является моллюск под названием Ming, возраст которого составил более 500 лет, прежде чем его поймали для исследований.