Существуют ли по-настоящему «бессмертные» животные? Эти создания бросили вызов времени

Гидра обыкновенная (Hydra vulgaris) — скромные создания. Эти пресноводные гидры, ближайшие родственники медуз, достигают в длину всего около сантиметра. Их простое тело напоминает трубку с пучком щупалец на одном конце. Однако, несмотря на эту простоту, у них есть поразительный секрет: они не стареют. Это явление противоречит научным ожиданиям и эволюционной теории, что привело к описанию этого вида как биологически бессмертного — они умирают от болезней, хищников или голода, но не в силу естественного старения.