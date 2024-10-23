Почему одна и та же температура ощущается по-разному осенью и весной?

Увидев в утреннем прогнозе 15 или 18 градусов по Цельсию, бывает трудно предсказать, как это ощущение скажется в реальности. На самом деле, существует как метеорологическая, так и биологическая причина, почему одна и та же температура может ощущаться по-разному в зависимости от времени года.

Метеорологическая причина При измерении температуры воздуха для ежедневных прогнозов метеорологи обычно используют погодные станции, которые расположены на высоте примерно шести футов от земли. Однако эта высота не учитывает температуру поверхности. «Летом земля теплая. Когда наступает охлаждение и начинаются более прохладные сезоны, температура земли изменяется медленнее, чем воздух вокруг нас», — объясняет метеоролог из Нью-Гэмпшира Сирена Арнольд в интервью Popular Science. «Если посмотреть на график изменения температуры земли с течением сезонов, можно увидеть, что она менее подвержена колебаниям и всегда немного отстает от сезона». Это похоже на то, как температура океана в некоторых частях мира может ощущаться холоднее на День независимости в июле, чем в сентябре на День труда. Вода и твердая земля нагреваются дольше, чем воздух — газ. «Воздух имеет тепло, потому что оно может быть обусловлено температурой земли», — добавляет Арнольд. «Поскольку земля все еще теплая, мы ощущаем это тепло, исходящее от поверхности». Материал земли также играет роль. Бетон и асфальт физически теплее, чем участки с травой или деревьями. Поэтому прогулка по городу осенью обычно кажется теплее, чем, например, сбор яблок или тыкв. «Присутствие деревьев, травы и природной почвы, даже если это просто земля, очень эффективно поглощает солнечное излучение и превращает его в тепло», — объясняет Арнольд. «Трава и деревья преобразуют это в энергию, тогда как на асфальте вся энергия просто превращается в тепло». Летом земля теплая. Когда наступает осень, температура земли изменяется медленнее, чем воздух . Фото: Изображение Midjourney Биологическая причина Известная фраза «важна не жара, а влажность» применима и здесь. Хотя влажность чаще влияет на летние прогнозы погоды, она не исчезает волшебным образом в холодные месяцы. Точно так же, как существует сухая жара, есть и влажный холод, который может ощущаться более некомфортно. «Наше тело имеет естественную систему охлаждения — потоотделение. Пот выделяется на поверхность кожи, охлаждая нас при испарении», — объясняет Арнольд. «Это физически забирает тепло из тела, и если воздух очень сухой, испарение происходит быстрее и требует меньше усилий. Если же воздух влажный, пот может не испаряться». Влажный холод ощущается более неприятно, потому что энергия теряется между тремя состояниями вещества: твердое, жидкое и газ. Газы меняют температуру быстрее, жидкости — медленнее, а твердые вещества — еще медленнее. В сухом холоде наше тело все еще теряет тепло, но воздух вокруг нас согревает нас быстрее, потому что он сухой. Это также связано с тем, почему мы покрываемся мурашками на холоде. «Ваши волосы встают дыбом, потому что даже мелкие волоски на руках удерживают небольшой слой воздуха, согревая тело», — объясняет Арнольд. «Если этот воздух влажный, потребуется больше энергии, чтобы его нагреть, и он будет забирать тепло у вас». Расположение капилляров также играет роль. Капилляры — это крошечные кровеносные сосуды, которые доставляют кислород и питательные вещества к клеткам по всему телу. В теплое время года капилляры находятся ближе к поверхности кожи, чтобы лучше охлаждать тело. «Зимой капилляры углубляются, чтобы сохранить тепло», — отмечает Арнольд. Чувствительность к температуре также может быть индивидуальной. Например, в октябре 15 градусов могут казаться холоднее, так как капилляры еще не успели опуститься глубже в кожу. Тогда как 4-градусный день в феврале может ощущаться как погодный комфорт, поскольку организм адаптировался к холодам. «Много интересных процессов происходят как метеорологически, так и биологически, чтобы объяснить, почему одна и та же температура может ощущаться по-разному в разные сезоны», — заключает Арнольд. Придется запастись терпением и многослойной одеждой, чтобы пережить температурные колебания осени и весны. Читайте также: Готовимся к осенним дождям: как выбрать качественный зонт Неужели бабье лето закончилось? Синоптики о погоде на 19–22 сентября Такого никто не ждет — что будет с погодой в сентябре