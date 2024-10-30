Поцелуй как древний ритуал: неожиданное происхождение романтического жеста

Posted 30 октября, 08:29
Published 30 октября, 08:29
Modified 30 октября, 08:32
Updated 30 октября, 08:32
Может показаться не слишком романтичным, но с биологической точки зрения поцелуй имеет малое значение. Более того, он даже способствует распространению инфекционных заболеваний. Однако, согласно новому исследованию человеческой эволюции, был период, когда поцелуи могли означать нечто более полезное — и более «мохнатое».
Адриано Ламеиро, приматолог и эволюционный психолог из Университета Уорика, недавно провел всесторонний анализ гипотез о возможном происхождении поцелуев, таких как вскармливание младенцев или предварительное пережевывание пищи для молодых особей. По мнению Ламеиро, поцелуй возник как способ взрослых особей чистить друг друга.
«Поцелуй не является признаком привязанности, он представляет собой пережиток… примитивного поведения по уходу за шерстью приматов, сохранивший свой древний смысл и функцию», — утверждает Ламеиро в статье, опубликованной в журнале Evolutionary Anthropology.
Современные приматы часто завершают чистку, вытягивая губы и осторожно убирая остатки грязи, насекомых и паразитов, застрявших в шерсти другого примата. Ламеиро считает, что этот момент завершения «трудоемкого ритуала» укреплял социальные связи, однако такие сеансы длились ровно столько, сколько позволяла шерсть на теле.
Со временем, с уменьшением количества волос у предков человека, чистка занимала меньше времени, но поцелуй как элемент социальной коммуникации сохранился, хотя и стал более коротким. Ламеиро предполагает, что «поцелуи» из древнего ритуала превратились в пережиток, сигнализирующий об укреплении родственных и социальных связей.
Однако, как уточняет Phys.org, поцелуй не является универсальным. Исследование 2015 года показало, что лишь 46% из 168 опрошенных культур практикуют романтические или социальные поцелуи, а среди некоторых охотничье-собирательских обществ он даже воспринимается с отвращением. Более того, многие виды приматов не используют поцелуй, предпочитая другие формы взаимодействия. Например, капуцины вставляют пальцы в ноздри и глаза своим близким сородичам.
Ламеиро также рассматривает подобные исключения. Он отмечает, что ухаживающее поведение чаще наблюдается у наземных приматов, подверженных воздействию паразитов, в отличие от древесных, таких как капуцины. Ламеиро надеется, что его «гипотеза последнего поцелуя» вдохновит дальнейшие исследования и поможет лучше понять уникальные поведенческие черты человеческих предков.
«Для будущих исследований эволюции человеческого поцелуя и других уникальных видов поведения важно учитывать социально-экологический, когнитивный и коммуникативный контекст предков человека», — написал он в заключении.