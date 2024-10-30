Поцелуй как древний ритуал: неожиданное происхождение романтического жеста

Однако, как уточняет Phys.org, поцелуй не является универсальным. Исследование 2015 года показало, что лишь 46% из 168 опрошенных культур практикуют романтические или социальные поцелуи, а среди некоторых охотничье-собирательских обществ он даже воспринимается с отвращением. Более того, многие виды приматов не используют поцелуй, предпочитая другие формы взаимодействия. Например, капуцины вставляют пальцы в ноздри и глаза своим близким сородичам.