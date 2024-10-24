Вирусы на зубной щетке могут спасти мир! Ученые открыли новые перспективы в лечении инфекций

Posted 24 октября, 08:26
Published 24 октября, 08:26
Modified 24 октября, 08:29
Updated 24 октября, 08:29
Микробиологи обнаружили более 600 различных вирусов, пожирающих бактерии, на зубных щетках и душевых головках, и этот факт может стать важным шагом в борьбе с устойчивостью к антибиотикам. Эти вирусы не опасны для человека, так как атакуют бактерии, многие из которых устойчивы к лекарствам. Результаты исследования, опубликованного 9 октября в журнале Frontiers in Microbiomes, открывают новые горизонты в изучении микробов, которые могут быть использованы для создания новых лекарств.
Исследованные микроорганизмы называются бактериофагами или просто фагами. Эти вирусы заражают и размножаются внутри бактерий, и могут уничтожать даже те, которые не поддаются действию антибиотиков. Учёные уже активно изучают фаги для лечения инфекций, устойчивых к традиционным лекарствам.
Новое исследование продолжает серию экспериментов под названием «Операция Поттимоут», в рамках которой учёные из Университета Колорадо изучали микробиом зубных щеток и душевых головок, чтобы понять, какие микробы попадают на них из окружающей среды. В новом проекте специалисты исследовали не только бактерии, но и вирусы, обнаруженные на этих поверхностях. Исследование выявило более 600 различных вирусов, уникальных для каждого образца.
Микробы окружают нас повсюду, но большинство из них не вызывают болезни. Эксперты предупреждают, что чрезмерная дезинфекция может усилить устойчивость бактерий. Вместо агрессивных чистящих средств, учёные рекомендуют чистить душевые головки и зубные щетки более мягкими средствами, такими как уксус и мыло, и регулярно заменять щетки.
«Очень важно работать с микробами, а не против них, чтобы не создать проблемы вроде супербактерий», — говорит соавтор исследования Эрика Хартман.