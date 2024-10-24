Вирусы на зубной щетке могут спасти мир! Ученые открыли новые перспективы в лечении инфекций

Микробиологи обнаружили более 600 различных вирусов, пожирающих бактерии, на зубных щетках и душевых головках, и этот факт может стать важным шагом в борьбе с устойчивостью к антибиотикам. Эти вирусы не опасны для человека, так как атакуют бактерии, многие из которых устойчивы к лекарствам. Результаты исследования, опубликованного 9 октября в журнале Frontiers in Microbiomes, открывают новые горизонты в изучении микробов, которые могут быть использованы для создания новых лекарств.