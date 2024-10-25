Трекеры для кошелька: незаметные помощники или лишние расходы?

KeySmart SmartCard — это небольшой гаджет размером с кредитную карту, который удобно размещается в кошельке или кармане. Устройство работает аналогично Apple AirTags, но при этом имеет плоский и менее заметный дизайн. Владелец может использовать приложение Find My на iPhone, чтобы отследить местонахождение своих вещей и даже включить звуковой сигнал для их поиска.