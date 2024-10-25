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Posted 25 октября, 10:58

Published 25 октября, 10:58

Modified 25 октября, 11:00

Updated 25 октября, 11:00

Новый помощник для забывчивых: карта для отслеживания личных вещей

Трекеры для кошелька: незаметные помощники или лишние расходы?

25 октября 2024, 10:58
Фото: Изображение Midjourney
Новый помощник для забывчивых: карта для отслеживания личных вещей
Каждому знакома ситуация, когда вдруг обнаруживаешь, что кошелька или ключей на месте нет. И если вы тот самый человек, который всегда что-то забывает, то этот новый гаджет может стать отличным решением для организации личных вещей.

Основные функции и возможности:

KeySmart SmartCard — это небольшой гаджет размером с кредитную карту, который удобно размещается в кошельке или кармане. Устройство работает аналогично Apple AirTags, но при этом имеет плоский и менее заметный дизайн. Владелец может использовать приложение Find My на iPhone, чтобы отследить местонахождение своих вещей и даже включить звуковой сигнал для их поиска.

Плюсы:

  1. Компактный дизайн: В отличие от AirTag, который обладает более громоздким круглым дизайном, SmartCard тонкая и плоская, что позволяет легко помещать её в кошелёк или карман без ощущения лишнего объёма.
  2. Функция напоминания: Если вы забыли что-то важное, например, служебный пропуск, система уведомит об этом через iPhone, CarPlay или AirPods, предупреждая ещё до того, как вы выйдете из дома.
  3. Режим Lost Mode: В случае утраты устройства можно активировать специальный режим в приложении, где будет отображено его последнее местоположение на карте. Кроме того, есть возможность оставить контактные данные, чтобы нашедший мог связаться с владельцем.

Минусы:

  1. Зависимость от iOS: SmartCard требует iPhone для работы, что ограничивает возможности для пользователей Android.
  2. Стоимость: Хотя устройство стоит дешевле AirTag, его цена все равно может быть заметной для многих (89,99 долларов за три карты), что ставит под вопрос необходимость подобной покупки, особенно если вероятность потери вещей невысока.
  3. Необходимость подзарядки: SmartCard требует периодической беспроводной зарядки, что добавляет ещё одно устройство, за уровнем заряда которого необходимо следить.
Карта для отслеживания личных вещейКарта для отслеживания личных вещей
Карта для отслеживания личных вещейКарта для отслеживания личных вещей
Карта для отслеживания личных вещейКарта для отслеживания личных вещей
Карта для отслеживания личных вещей. Фото: shop.popsci.com

Заключение:

KeySmart SmartCard — полезное устройство для тех, кто регулярно забывает свои вещи, предлагающее более тонкий и удобный дизайн, чем аналогичные решения. Тем не менее, зависимость от iOS и необходимость зарядки могут стать ограничивающими факторами для некоторых пользователей.

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#Алина Ибрагимова#Технологии#Гаджеты#Все материалы авторов
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