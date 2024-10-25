Трекеры для кошелька: незаметные помощники или лишние расходы?

Posted 25 октября, 10:58
Published 25 октября, 10:58
Modified 25 октября, 11:00
Updated 25 октября, 11:00
Основные функции и возможности:
KeySmart SmartCard — это небольшой гаджет размером с кредитную карту, который удобно размещается в кошельке или кармане. Устройство работает аналогично Apple AirTags, но при этом имеет плоский и менее заметный дизайн. Владелец может использовать приложение Find My на iPhone, чтобы отследить местонахождение своих вещей и даже включить звуковой сигнал для их поиска.
Плюсы:
Минусы:
Заключение:
KeySmart SmartCard — полезное устройство для тех, кто регулярно забывает свои вещи, предлагающее более тонкий и удобный дизайн, чем аналогичные решения. Тем не менее, зависимость от iOS и необходимость зарядки могут стать ограничивающими факторами для некоторых пользователей.