Нормально ли влюбляться в мультяшек? Наука объясняет необычные чувства

Поэтому в следующий раз, когда вы заметите, что краснеете, играя за Леона Кеннеди в Resident Evil 4 или выбирая героя для своей «Выслушайте меня» на TikTok, знайте, что вы не одни в своей увлечённости. Этот цифровой парень с идеальной причёской и крутой курткой — вполне здоровый объект для вашей фантазии!