Нормально ли влюбляться в мультяшек? Наука объясняет необычные чувства

Posted 24 октября, 08:09
Published 24 октября, 08:09
Modified 24 октября, 08:14
Updated 24 октября, 08:14
Рэйвен из «Юных Титанов», Мисти из «Покемонов», Кову из «Короля Льва II: Гордость Симбы» — это лишь несколько мультяшных героев, которых вы встретите на Reddit, обсуждающих вопрос: «Нормально ли влюбляться в мультяшного персонажа?» Ответ: да!
Влюблённость в мультяшку подобна влюблённости в реального человека. Мы часто приписываем положительные качества тем, кого мало знаем. Это ещё легче сделать с вымышленным персонажем, о котором вообще ничего не известно.
«Если вам нравится Джастин Бибер, это почти так же, как если бы вам нравился персонаж аниме», — говорит доктор Робин Розенберг. «Образ Джастина Бибера, в которого вы влюблены, — это не реальный человек».
Доктор Кэтрин Сайферт, психолог, которая занимается вопросами развития детей и сексуальности, добавляет:
«Дети не ищут партнёра, они пытаются понять, что такое отношения… Они любопытны и учатся тому, как устроены отношения. Для ребёнка влюблённость в кого-то не имеет того же значения, что и для взрослого, когда тот влюбляется в другого человека и испытывает взрослые сексуальные чувства».
Поэтому в следующий раз, когда вы заметите, что краснеете, играя за Леона Кеннеди в Resident Evil 4 или выбирая героя для своей «Выслушайте меня» на TikTok, знайте, что вы не одни в своей увлечённости. Этот цифровой парень с идеальной причёской и крутой курткой — вполне здоровый объект для вашей фантазии!