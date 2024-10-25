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Posted 25 октября, 10:31

Published 25 октября, 10:31

Modified 25 октября, 10:34

Updated 25 октября, 10:34

Фотоохота на птиц станет еще проще с этой умной кормушкой

Фотоохота на птиц станет еще проще с этой умной кормушкой

25 октября 2024, 10:31
Фото: Изображение Midjourney
Фотоохота на птиц станет еще проще с этой умной кормушкой
Традиционно русские любят заботиться о птицах, устанавливая скворечники во дворах и парках. Теперь это можно сделать на новом уровне — умной кормушкой с камерой, которая позволяет не только привлекать птиц, но и наблюдать за ними вблизи.

На просторах интернета можно найти умные кормушки для птиц. Одна из них — Birdfy, оснащённая камерой с искусственным интеллектом, которая позволяет наблюдать за птицами вблизи.

Традиция устанавливать скворечники и синичники давно укоренилась в России, и такие умные устройства, открывают новые возможности для этого увлечения. Ведь скворечники могут устанавливаться с несколькими целями: привлечение птиц для наблюдения за их гнездованием с исследовательскими целями или просто для удовольствия; привлечение птиц для борьбы с сельскохозяйственными вредителями; а также для воспитания у детей любви к природе и труда.

В настоящее время такие модели с солнечной батареей доступны за 14 500 ₽*. Есть также вариант за 12 350 ₽*, если вы предпочитаете заряжать аккумулятор вручную.

Умная кормушка для птицУмная кормушка для птиц
Умная кормушка для птицУмная кормушка для птиц
Умная кормушка для птицУмная кормушка для птиц
Умная кормушка для птиц. Фото: amazon.co.uk

*переведено по курсу 97 рублей за доллар.

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#Алина Ибрагимова#Технологии#Гаджеты#Все материалы авторов#Хобби
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