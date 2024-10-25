Фотоохота на птиц станет еще проще с этой умной кормушкой

Posted 25 октября, 10:31
Published 25 октября, 10:31
Modified 25 октября, 10:34
Updated 25 октября, 10:34
На просторах интернета можно найти умные кормушки для птиц. Одна из них — Birdfy, оснащённая камерой с искусственным интеллектом, которая позволяет наблюдать за птицами вблизи.
Традиция устанавливать скворечники и синичники давно укоренилась в России, и такие умные устройства, открывают новые возможности для этого увлечения. Ведь скворечники могут устанавливаться с несколькими целями: привлечение птиц для наблюдения за их гнездованием с исследовательскими целями или просто для удовольствия; привлечение птиц для борьбы с сельскохозяйственными вредителями; а также для воспитания у детей любви к природе и труда.
В настоящее время такие модели с солнечной батареей доступны за 14 500 ₽*. Есть также вариант за 12 350 ₽*, если вы предпочитаете заряжать аккумулятор вручную.
*переведено по курсу 97 рублей за доллар.