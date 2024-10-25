Фотоохота на птиц станет еще проще с этой умной кормушкой

Традиция устанавливать скворечники и синичники давно укоренилась в России, и такие умные устройства, открывают новые возможности для этого увлечения. Ведь скворечники могут устанавливаться с несколькими целями: привлечение птиц для наблюдения за их гнездованием с исследовательскими целями или просто для удовольствия; привлечение птиц для борьбы с сельскохозяйственными вредителями; а также для воспитания у детей любви к природе и труда.