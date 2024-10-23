Забудьте о корме и прогулках! Знакомьтесь с Moflin — меховой шарик с искусственным интеллектом

Posted 23 октября, 08:47
Published 23 октября, 08:47
Modified 23 октября, 08:50
Updated 23 октября, 08:50
Компания Casio, наиболее известная своими часами и калькуляторами, расширяет свой ассортимент, предлагая роботизированных питомцев, не вызывающих аллергии.
Встречайте Moflin — «успокаивающий» и «милый» меховой шарик с искусственным интеллектом, который «привязывается к своему владельцу», согласно анонсу компании от 10 октября на японском языке. В настоящее время в Японии принимаются предзаказы, а релиз устройства намечен на 7 ноября. По словам компании, этот хомякообразный робот основан на концепции «всегда рядом с вами в вашем сердце».
В рекламном видео показывается день из жизни владельца Moflin. Меховой компаньон размером с ладонь доступен в золотом или серебряном цвете и напоминает кролика без ушей или триббла из «Звездного пути». Владелец обращается к Moflin в моменты стресса или отдыха, обнимает его и даже берет с собой на пикник. Хотя робот не умеет ходить, он двигается на месте в зависимости от взаимодействия. Движения выглядят намного менее роботизированными по сравнению с аналогичными устройствами прошлого, хотя трудно не обратить внимание на его тусклые, черные глазки.
Впервые о Moflin стало известно в 2021 году через Kickstarter, запущенный компанией Vanguard Industries. С тех пор полностью профинансированный проект привлек внимание Casio, которая сейчас продвигает устройство стоимостью 59 400 йен (около 400 долларов). Каждый Moflin оснащен приложением MofLife, а также дополнительной платной подпиской, предоставляющей скидки на «госпитализацию» и уход за мехом.
Согласно официальному сайту Moflin от Casio, внутренняя программа робота позволяет ему «выстраивать более глубокую связь» с владельцем благодаря программному обеспечению, распознающему голос и жесты. Однако доверие Moflin нужно завоевать — для этого требуется пара месяцев, в течение которых устройство имитирует привязанность и эмоции. Чем больше вы с ним общаетесь, тем положительнее его реакция. Если же его игнорировать или испугать, Moflin проявит «негативные эмоции», что звучит несколько зловеще.
На начальном этапе движения и звуки Moflin будут «по-детски» простыми, но к 25 дню, по словам Casio, владельцы начнут привязываться к своему питомцу. Примерно к 50 дню Moflin сможет издавать уникальные звуки и двигаться, используя около 4 миллионов различных комбинаций, хотя что именно это означает, пока остается загадкой.
Как отмечает TechRadar, у Moflin есть несколько недостатков, например, его батарея, которая держится всего 5 часов, в отличие от «батареи» настоящей кошки. Зарядка занимает около 3,5 часов в кроватке-зарядке, прежде чем робот снова сможет обниматься и чирикать. Тем не менее, расходы на Moflin значительно меньше, чем на живого питомца, и этот меховой робот в ладони действительно мил, хотя и несколько странен.
Станет ли Moflin будущей версией Furby? Время покажет. Этот робот явно менее пугающий, чем его предшественник из 90-х, но как именно проявятся его «негативные эмоции», пока неясно.