Забудьте о корме и прогулках! Знакомьтесь с Moflin — меховой шарик с искусственным интеллектом

В рекламном видео показывается день из жизни владельца Moflin. Меховой компаньон размером с ладонь доступен в золотом или серебряном цвете и напоминает кролика без ушей или триббла из «Звездного пути». Владелец обращается к Moflin в моменты стресса или отдыха, обнимает его и даже берет с собой на пикник. Хотя робот не умеет ходить, он двигается на месте в зависимости от взаимодействия. Движения выглядят намного менее роботизированными по сравнению с аналогичными устройствами прошлого, хотя трудно не обратить внимание на его тусклые, черные глазки.