12 бесценных поделок из втулок от туалетной бумаги

Posted 21 октября, 12:36
Published 21 октября, 12:36
Modified 21 октября, 12:38
Updated 21 октября, 12:38
Если и есть предмет для творчества, которого в избытке в каждом доме, так это рулоны туалетной бумаги. И чем больше ваша семья, тем больше запасов вы сделаете! Так что же с ними делать?
Достаньте все собранные заготовки, которые у вас есть, и приступайте к творчеству. От персонажей «Звёздных войн» до кормушек для птиц и даже летающих рыбок — возможности безграничны, если у вас под рукой есть рулоны туалетной бумаги!