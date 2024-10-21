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Posted 21 октября, 12:36

Published 21 октября, 12:36

Modified 21 октября, 12:38

Updated 21 октября, 12:38

12 бесценных поделок из втулок от туалетной бумаги

12 бесценных поделок из втулок от туалетной бумаги

21 октября 2024, 12:36
Фото: соцсети
12 бесценных поделок из втулок от туалетной бумаги
Выбрасываете втулку каждый раз, как закончилась туалетная бумага? Очень зря! Это гениальный, а главное бесплатный материал для множества игр и поделок для детей!

Если и есть предмет для творчества, которого в избытке в каждом доме, так это рулоны туалетной бумаги. И чем больше ваша семья, тем больше запасов вы сделаете! Так что же с ними делать?

Достаньте все собранные заготовки, которые у вас есть, и приступайте к творчеству. От персонажей «Звёздных войн» до кормушек для птиц и даже летающих рыбок — возможности безграничны, если у вас под рукой есть рулоны туалетной бумаги!

ПоделкиПоделки
Поделки. Фото: соцсети
ПоделкиПоделки
Поделки. Фото: соцсети
ПоделкиПоделки
Поделки. Фото: соцсети
ПоделкиПоделки
Поделки. Фото: соцсети
ПоделкиПоделки
Поделки. Фото: соцсети
ПоделкиПоделки
Поделки. Фото: соцсети
ПоделкиПоделки
Поделки. Фото: соцсети
ПоделкиПоделки
Поделки. Фото: соцсети
ПоделкиПоделки
Поделки. Фото: соцсети
ПоделкиПоделки
Поделки. Фото: соцсети
ПоделкиПоделки
Поделки. Фото: соцсети
ПоделкиПоделки
Поделки. Фото: соцсети
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#Эмилия Шпилева#Все материалы авторов#Досуг#Хобби#Дом и сад#Поделки
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