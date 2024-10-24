Телеведущая Бородина рассказала, почему разрешает дочерям бить обидчиков

Телеведущая Ксения Бородина поделилась своими взглядами на воспитание детей в контексте их взаимодействия с обидчиками. Она отметила, что в современных учебных заведениях ситуация с буллингом стала значительно лучше, по сравнению с тем, что было в её детстве.

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