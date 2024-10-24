Телеведущая Бородина рассказала, почему разрешает дочерям бить обидчиков

Posted 24 октября, 17:42
Published 24 октября, 17:42
Modified 24 октября, 17:48
Updated 24 октября, 17:48
«Мы это уже обсуждали и говорили о том, что если кто-то ударил, то я разрешаю ударить в ответ. Первому начинать я не разрешаю, вот ни в коем случае, то есть рукоприкладство неприемлемо», — объяснила она.
Также Ксения добавила, что призывает своих детей незамедлительно сообщать о любых случаях травли, пишет gazeta.ru.
«Я обязательно помогу, поддержу, мы с Колей примем меры обязательно. Поэтому, в любом случае, я всегда говорю детям: знайте, что у вас есть защита. И вы не одни», — сказала Бородина, имея в виду своего нового избранника — блогера Николая Сердюкова.