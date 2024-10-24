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Posted 24 октября, 17:42

Published 24 октября, 17:42

Modified 24 октября, 17:48

Updated 24 октября, 17:48

Ксения Бородина

Телеведущая Бородина рассказала, почему разрешает дочерям бить обидчиков

24 октября 2024, 17:42
Фото: vk.com/borodyliavk
Ксения Бородина
Телеведущая Ксения Бородина поделилась своими взглядами на воспитание детей в контексте их взаимодействия с обидчиками. Она отметила, что в современных учебных заведениях ситуация с буллингом стала значительно лучше, по сравнению с тем, что было в её детстве.
«Мы это уже обсуждали и говорили о том, что если кто-то ударил, то я разрешаю ударить в ответ. Первому начинать я не разрешаю, вот ни в коем случае, то есть рукоприкладство неприемлемо», — объяснила она.

Также Ксения добавила, что призывает своих детей незамедлительно сообщать о любых случаях травли, пишет gazeta.ru.

«Я обязательно помогу, поддержу, мы с Колей примем меры обязательно. Поэтому, в любом случае, я всегда говорю детям: знайте, что у вас есть защита. И вы не одни», — сказала Бородина, имея в виду своего нового избранника — блогера Николая Сердюкова.
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#Вадим Назаров#Дети#Знаменитости
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