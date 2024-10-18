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Posted 18 октября, 16:56

Published 18 октября, 16:56

Modified 18 октября, 17:18

Updated 18 октября, 17:18

Алсу

8-летний сын Алсу впервые стал зрителем на ее концерте

18 октября 2024, 16:56
Фото: vk.com/alsou_a1
Алсу
У Алсу успешно прошли два сольных концерта в сопровождении симфонического оркестра. На втором концерте певица заявила, что в зале впервые находится ее сын Рафаэль. Она обратилась к 8-летнему мальчику и заявила, что в этот день она посвящает все песни только ему.

Как пишет www.gazeta.ru, после завершения своего выступления Алсу отметила, что сын остался в восторге от концерта. Во время исполнения песен знаменитость обращалась не только к своему отпрыску, но и к поклонникам, которые раскупили все билеты на два больших концерта.

Певица вспоминает, как поддержка фанатов выручала ее в тяжелый период развода с Яном Абрамовым. Подписчики звезды в соцсетях своими теплыми комментариями помогали быстрее залечить душевные раны.

27 августа стало официально известно, что Алсу и ее супруг развелись. 15 ноября должен состояться суд о разделе имущества экс-супругов. Никаких комментариев о планирующемся заседании Алсу не дает.

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