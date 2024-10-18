8-летний сын Алсу впервые стал зрителем на ее концерте

Posted 18 октября, 16:56
Published 18 октября, 16:56
Modified 18 октября, 17:18
Updated 18 октября, 17:18
Как пишет www.gazeta.ru, после завершения своего выступления Алсу отметила, что сын остался в восторге от концерта. Во время исполнения песен знаменитость обращалась не только к своему отпрыску, но и к поклонникам, которые раскупили все билеты на два больших концерта.
Певица вспоминает, как поддержка фанатов выручала ее в тяжелый период развода с Яном Абрамовым. Подписчики звезды в соцсетях своими теплыми комментариями помогали быстрее залечить душевные раны.
27 августа стало официально известно, что Алсу и ее супруг развелись. 15 ноября должен состояться суд о разделе имущества экс-супругов. Никаких комментариев о планирующемся заседании Алсу не дает.