8-летний сын Алсу впервые стал зрителем на ее концерте

У Алсу успешно прошли два сольных концерта в сопровождении симфонического оркестра. На втором концерте певица заявила, что в зале впервые находится ее сын Рафаэль. Она обратилась к 8-летнему мальчику и заявила, что в этот день она посвящает все песни только ему.

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