Мужа Глюк’оZы обвинили в незаконном приобретении земли в Санкт-Петербурге

Posted 24 октября, 07:58
Published 24 октября, 07:58
Modified 24 октября, 07:58
Updated 24 октября, 07:58
Муж исполнительницы Глюк’оZы (Натальи Чистяковой-Ионовой) обвиняется в такой неправомерной покупке, и в случае проигрыша в суде ему придется выплатить десятки миллионов рублей компенсации.
Как пишет www.starhit.ru, до Чистякова участок в достаточно дорогом Выборгском районе города на Неве принадлежал АО «Главинвестпроект Санкт-Петербург», но потом организация официально обанкротилась. Но до того, как подписать соответствующие бумаги, компания продала супругу певицы около трех гектаров земли на Белоостровской улице.
Также стоит иметь в виду, что до заключения такой сделки компания «Битуби-эстейт» отсудила деньги за этот участок у «Главинвестпроект Санкт-Петербург», но сама земля так и не была передана ей во владение. Сейчас же она решила устроить судебную тяжбу с купившим землю предпринимателем. Представители «Битуби-эстейт» заявили, что участок был приобретен незаконно и потребовали компенсацию. В первой инстанции «Битуби-эстейт» не удалось отсудить деньги, а теперь дело ведет арбитражный суд.
Супруг певицы не делал никаких заявлений относительно этой новости, которая сейчас публикуется в соцсетях.
Буквально на днях внимание общественности вновь привлекла Глюк’оZа. Певицу задержали в аэропорту Шереметьево. Полицейские составили протокол на нарушительницу, которую заподозрили в употреблении наркотических веществ. Знаменитость, однако, не стала проходить медицинское освидетельствование — суд автоматически признал ее вину, оштрафовав на 5000 рублей. Маленький штраф был назначен исходя из того, что у певицы двое несовершеннолетних детей.
Несколько месяцев назад возможная наркозависимость Натальи Чистяковой-Ионовой активно обсуждалась в прессе. Скандал произошел из-за концерта звезды в Красноярске, на котором она вела себя неадекватно. При этом певица отрицала употребление наркотиков, утверждая, что прописанные врачом антидепрессанты и успокоительные оказали на нее такое странное воздействие.