Мужа Глюк’оZы обвинили в незаконном приобретении земли в Санкт-Петербурге

Также стоит иметь в виду, что до заключения такой сделки компания «Битуби-эстейт» отсудила деньги за этот участок у «Главинвестпроект Санкт-Петербург», но сама земля так и не была передана ей во владение. Сейчас же она решила устроить судебную тяжбу с купившим землю предпринимателем. Представители «Битуби-эстейт» заявили, что участок был приобретен незаконно и потребовали компенсацию. В первой инстанции «Битуби-эстейт» не удалось отсудить деньги, а теперь дело ведет арбитражный суд.