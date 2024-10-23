Глюк’оZа озвучила свою версию событий про задержание в аэропорту Шереметьево

Posted 23 октября, 18:55
Published 23 октября, 18:55
Modified 23 октября, 18:56
Updated 23 октября, 18:56
Как сообщает www.starhit.ru, знаменитость прибыла в Москву из Санкт-Петербурга поздно ночью. В Северной столице она участвовала в съемках для федерального канала. Как только Наталья покинула самолет, к ней подошли полицейские. Они объяснили, что в полицию поступила жалоба от одного важного человека. Полицейские посчитали состояние звезды неадекватным.
Глюк’оZа опубликовала видеозапись, где зафиксирован момент ее взаимодействия с правоохранителями в аэропорту. Из просмотра видео становится понятно, что полицейские не стали представляться и предъявлять документы, как только поняли, что их снимают.
Певица уверяет, что кто-то намеренно пытается разрушить ее репутацию как артистки, распространяя информацию о пристрастии к наркотикам.
Сразу же после рейса звезду отправили в отделение, заставляя сдавать анализы якобы на основе того, что она неадекватно себя ведет. Наталья отказалась проходить медицинское освидетельствование и попыталась связаться со своими адвокатами, однако это удалось ей не ранее двух часов ночи.
Когда юристы все-таки прибыли на защиту артистки в отделение, они предупредили Глюк’оZу, что она может отказаться от медосвидетельствования, если посчитает требования незаконными. По мнению исполнительницы, своими требованиями правоохранители пытались ее дискредитировать, поэтому она не пошла на освидетельствование.
Тогда сотрудники правоохранительных органов инициировали обращение в суд. После многочасового судебного заседания Наталью признали виновной и оштрафовали на 5000 рублей. Звезда до сих пор не может понять мотивы, которыми руководствовался суд при выносе такого решения.
Примечательно, что после суда артистка так и не попала домой, так как ее ждало частное выступление, куда она прибыла с трехчасовым опозданием, но все же смогла порадовать гостей своим выступлением.