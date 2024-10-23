Глюк’оZа озвучила свою версию событий про задержание в аэропорту Шереметьево

Как сообщает www.starhit.ru, знаменитость прибыла в Москву из Санкт-Петербурга поздно ночью. В Северной столице она участвовала в съемках для федерального канала. Как только Наталья покинула самолет, к ней подошли полицейские. Они объяснили, что в полицию поступила жалоба от одного важного человека. Полицейские посчитали состояние звезды неадекватным.