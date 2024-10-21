Анна Седокова инициировала развод с баскетболистом Янисом Тиммой

Posted 21 октября, 13:55
Published 21 октября, 13:55
Modified 21 октября, 14:00
Updated 21 октября, 14:00
Анна призналась, что мысли о разводе посещали ее на протяжении последних 1,5-2 лет.
Как сообщает www.starhit.ru, 16 октября певицей было составлено заявление на развод с супругом на судебный участок мирового судьи №150. Предположительно, пара не собирается судиться по имущественным и финансовым вопросам. Согласно нормам законодательства, паре отводят примерно месяц на возможность помириться и забрать заявление, а потом брак официально расторгают.
Не исключено, если спортсмен за это время сумеет помириться со своей красавицей-женой. Недавно Тимма прибыл в Москву из США для того, чтобы спасти отношения. В своем блоге он писал, что винит себя в расставании, а Анну, напротив, хвалил.
Днем ранее Янис напугал зрителя своего прямого эфира: в кадре транслировались клипы Седаковой на фоне нескольких пачек лекарств. Некоторые посчитали, что молодой человек мог наглотаться успокоительных из-за разбитого сердца.
А его супруга, напротив, уже серьезно настроилась на расставание. Анна начала экспериментировать с имиджем, подстриглась и покрасилась, легла под нож пластического хирурга.
Обращаясь к подписчикам, экс-солистка «ВиаГры» заявила, что женщины расцветают после развода. Также она поделилась, что чувствует в себе внутренние перемены.
При этом артистка переживает, что после таких эмоциональных потрясений в браке она может перегореть и перестать писать песни. Она боится, что если в ее жизни не будет таких драматических переживаний — не будет и вдохновения для создания новых композиций.
Седокова признает, что не признает других форм любви, кроме безумной. Это разрушает и одновременно подпитывает ее творческое начало. А пока она остается в драматичных отношениях, ей легче писать проникновенную, красивую музыку.