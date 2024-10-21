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Posted 21 октября, 13:55

Published 21 октября, 13:55

Modified 21 октября, 14:00

Updated 21 октября, 14:00

Анна Седокова

Анна Седокова инициировала развод с баскетболистом Янисом Тиммой

21 октября 2024, 13:55
Фото: vk.com/officialannasedokova
Анна Седокова
Стало известно, что Анна Седокова решительно настроена на развод с баскетболистом Янисом Тиммой. Певица подала в суд соответствующее заявление. Ранее пара уже заявляла о своих проблемах, но предприняла несколько попыток спасти трещащие по швам отношения.

Анна призналась, что мысли о разводе посещали ее на протяжении последних 1,5-2 лет.

Как сообщает www.starhit.ru, 16 октября певицей было составлено заявление на развод с супругом на судебный участок мирового судьи №150. Предположительно, пара не собирается судиться по имущественным и финансовым вопросам. Согласно нормам законодательства, паре отводят примерно месяц на возможность помириться и забрать заявление, а потом брак официально расторгают.

Не исключено, если спортсмен за это время сумеет помириться со своей красавицей-женой. Недавно Тимма прибыл в Москву из США для того, чтобы спасти отношения. В своем блоге он писал, что винит себя в расставании, а Анну, напротив, хвалил.

Днем ранее Янис напугал зрителя своего прямого эфира: в кадре транслировались клипы Седаковой на фоне нескольких пачек лекарств. Некоторые посчитали, что молодой человек мог наглотаться успокоительных из-за разбитого сердца.

А его супруга, напротив, уже серьезно настроилась на расставание. Анна начала экспериментировать с имиджем, подстриглась и покрасилась, легла под нож пластического хирурга.

Обращаясь к подписчикам, экс-солистка «ВиаГры» заявила, что женщины расцветают после развода. Также она поделилась, что чувствует в себе внутренние перемены.

При этом артистка переживает, что после таких эмоциональных потрясений в браке она может перегореть и перестать писать песни. Она боится, что если в ее жизни не будет таких драматических переживаний — не будет и вдохновения для создания новых композиций.

Седокова признает, что не признает других форм любви, кроме безумной. Это разрушает и одновременно подпитывает ее творческое начало. А пока она остается в драматичных отношениях, ей легче писать проникновенную, красивую музыку.

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#Марина Никишина#Знаменитости#Развод#Певица
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