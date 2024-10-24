6 советов, которые сделают дешевую кухню роскошной и стильной

Если вы не можете купить новую кухню или другие дорогостоящие элементы, дизайнер Паулина Хоспод рекомендует заменить фурнитуру на более качественную из дизайнерских магазинов. Чтобы ещё больше преобразить обычную кухонную мебель, она рекомендует выбрать уникальные дверные ручки, например, в форме полукруга, и установить их необычным способом.