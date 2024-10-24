6 советов, которые сделают дешевую кухню роскошной и стильной

Posted 24 октября, 08:11
Published 24 октября, 08:11
Modified 24 октября, 08:24
Updated 24 октября, 08:24
Творческий подход в сочетании с продуманными покупками могут придать вашей кухне изысканный и роскошный вид. Эксперты Better Homes & Gardens рассказали, какие 6 способов могут сэкономить деньги при полном или частичном ремонте.
Красивый внешний вид придает обычная проводная подсветка под шкафом считает Мина Лисанин, дизайнер интерьеров.
«В качестве дешёвой альтернативы подсветке под шкафами можно использовать простые самоклеящиеся светильники на батарейках. Дополнительный совет: вы можете приобрести модели с датчиком движения и разместить их в ящиках, чтобы создать дорогой вид при ограниченном бюджете», — советует Лисанин.
Если вы не можете купить новую кухню или другие дорогостоящие элементы, дизайнер Паулина Хоспод рекомендует заменить фурнитуру на более качественную из дизайнерских магазинов. Чтобы ещё больше преобразить обычную кухонную мебель, она рекомендует выбрать уникальные дверные ручки, например, в форме полукруга, и установить их необычным способом.
«Во многих магазинах товаров для дома можно найти изделия из цельного металла, которые сделают любую кухню более дорогой. Фурнитура также украсит шкафы и сделает всю кухню стильной», — объясняет эксперт.
При выборе отделки фурнитуры отдавайте предпочтение матовому никелю, матовому чёрному цвету или латуни, чтобы мгновенно обновить внешний вид вашей кухни, не меняя ничего другого.
Отвлеките внимание от менее привлекательных частей вашей кухни с помощью крупного осветительного прибора. Выберите тот, который соответствует стилю вашей кухни, но немного отличается от того, к чему вы привыкли.
Уникальные модели излучают элегантность, а крупный прибор может заставить ваших гостей подумать, что он намного дороже, чем есть на самом деле.
Открытые полки, которые у некоторых вызывают споры, это отличный способ сделать кухню более дорогой на вид. Удаление существующих шкафов для установки полок может существенно изменить интерьер за небольшие деньги.
«Открытые полки создают ощущение простора и дают возможность выставить на всеобщее обозрение стильную посуду, кулинарные книги и декоративные предметы. Мне нравится размещать на открытой полке картины в рамках. Для элегантного вида используйте высококачественные деревянные или металлические кронштейны», — советует Лисанин.
Если у вас ограниченный бюджет на ремонт кухни, дизайнеры предлагают потратить его на определенную область, требующую небольшого количества материала. Например, если задняя панель маленькая, вы можете выбрать более дорогую плитку. Инвестируйте в функцию, которая привлечет наибольшее внимание по лучшей цене.
У большинства фотографий элитных кухонь есть одно общее и это отсутствие беспорядка. Следите за тем, чтобы столешницы были чистыми, а фартук и столешницы сияли и не были заставлены неприглядными предметами.
«Организованная, свободная от беспорядка кухня всегда выглядит дороже. Используйте стильные решения для хранения, чтобы столешницы оставались чистыми и аккуратными», — рассказывает Лисанин.