Альбина Джанабаева разыграла Валерия Меладзе, перевоплотившись в него

Солнечная Испания каждый день приносит Меладзе и Джанабаевой массу положительных эмоций. В социальных сетях они часто публикуют видеозаписи своих радостных моментов. Как пишет starhit.ru, совсем недавно Альбина, ранее выступавшая в группе «ВИА Гра», поделилась смешным эпизодом их повседневного спора по поводу выбора арбуза.