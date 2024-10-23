Альбина Джанабаева разыграла Валерия Меладзе, перевоплотившись в него

Posted 23 октября, 18:41
Published 23 октября, 18:41
Modified 23 октября, 18:43
Updated 23 октября, 18:43
Солнечная Испания каждый день приносит Меладзе и Джанабаевой массу положительных эмоций. В социальных сетях они часто публикуют видеозаписи своих радостных моментов. Как пишет starhit.ru, совсем недавно Альбина, ранее выступавшая в группе «ВИА Гра», поделилась смешным эпизодом их повседневного спора по поводу выбора арбуза.
На этот раз 45-летняя исполнительница решила развлечь мужа, надев маску, изображающую его лицо, чтобы увидеть его реакцию.
Когда она постучалась в дверь, на лице Валерия появилось удивление — он явно был не готов к встрече со своей «копией». Вскоре между ними завязалась игривая перепалка.
«Это кто?» — спросил ошарашенный исполнитель. «Это Валерий Меладзе», — был ответ незнакомки. «Нет, это я Валерий Меладзе», — отстаивал свою правду 59-летний артист. «Кому ты рассказываешь? Это мой номер. Валерий Меладзе — это я», — продолжала шутить Альбина. В итоге Меладзе не смог удержаться от смеха.
Фанатам этот розыгрыш пришелся по душе. «Опять насмешили! Где вы берете эти маски?», «Класс!», «Вы чудесные!» — пишут восхищенные комментаторы.