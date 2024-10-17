Дочь Даны Борисовой строит планы по переезду в Южную Корею

Как сообщает www.gazeta.ru, звезда заявила, что Полина последние четыре года изучала корейский язык, а в прошлом году даже ходила в языковую корейскую школу. На Новый год Дана с дочерью планируют отправиться в Республику Корею, чтобы узнать стоимость обучения в университетах и выбрать подходящее учебное заведение. Телеведущая упомянула, что в южнокорейских вузах можно обучаться бесплатно. Она рассказала, что Полина хочет поступать на журналистику.