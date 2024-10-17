newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 15:00

Published 17 октября, 15:00

Modified 17 октября, 15:03

Updated 17 октября, 15:03

Полина Аксенова и Дана Борисова

Дочь Даны Борисовой строит планы по переезду в Южную Корею

17 октября 2024, 15:00
Фото: Соцсети
Полина Аксенова и Дана Борисова
Дана Борисова поделилась с WomanHit.ru, что ее дочь Полина Аксенова увлеклась культурой Южной Кореи. 17-летняя школьница уже давно строит планы переехать в эту восточно-азиатскую страну после своего совершеннолетия.

Телеведущая рассказала, что девочка в будущем хочет жить на две страны или вовсе переехать в Южную Корею, где ее привлекает абсолютно все.

Как сообщает www.gazeta.ru, звезда заявила, что Полина последние четыре года изучала корейский язык, а в прошлом году даже ходила в языковую корейскую школу. На Новый год Дана с дочерью планируют отправиться в Республику Корею, чтобы узнать стоимость обучения в университетах и выбрать подходящее учебное заведение. Телеведущая упомянула, что в южнокорейских вузах можно обучаться бесплатно. Она рассказала, что Полина хочет поступать на журналистику.

Знаменитость подчеркнула, что российские вузы они будут рассматривать в крайнем случае, и здесь сэкономить на получении образования уже не получится.

Читайте также:
Саша Зверева винила себя в том, что оставила детей ради шоу «Звезды в джунглях»Анна Хилькевич почувствовала себя плохой матерью после рождения третьего ребенкаДэвид Бекхэм продемонстрировал подтянутый торс своим подписчикам
#Марина Никишина#Знаменитости#Семья
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика