Дочь Даны Борисовой строит планы по переезду в Южную Корею

Posted 17 октября, 15:00
Published 17 октября, 15:00
Modified 17 октября, 15:03
Updated 17 октября, 15:03
Телеведущая рассказала, что девочка в будущем хочет жить на две страны или вовсе переехать в Южную Корею, где ее привлекает абсолютно все.
Как сообщает www.gazeta.ru, звезда заявила, что Полина последние четыре года изучала корейский язык, а в прошлом году даже ходила в языковую корейскую школу. На Новый год Дана с дочерью планируют отправиться в Республику Корею, чтобы узнать стоимость обучения в университетах и выбрать подходящее учебное заведение. Телеведущая упомянула, что в южнокорейских вузах можно обучаться бесплатно. Она рассказала, что Полина хочет поступать на журналистику.
Знаменитость подчеркнула, что российские вузы они будут рассматривать в крайнем случае, и здесь сэкономить на получении образования уже не получится.