Шнуров развелся с четвертой женой

Posted 22 октября, 16:44
Published 22 октября, 16:44
Modified 22 октября, 16:50
Updated 22 октября, 16:50
Об этом сообщила Наталья Фенюк, юрист музыканта.
Развод прошел гладко, без конфликтов и споров о разделе общего имущества. Как информирует сайт starhit.ru, согласно действующему законодательству, брак будет считаться прекращенным через один месяц после вынесения решения.
«Как вы видите, развод проходил в мировом суде, что говорит о том, что споров об имуществе и месте проживания несовершеннолетних детей у супругов нет. Отсутствуют», — сообщила Фенюк.
Важно отметить, что развода инициировала сама Абрамова, однако она не стала разъяснять причины своего выбора. В течение шести лет их совместной жизни у пары родилось двое детей.