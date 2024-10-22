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Posted 22 октября, 16:44

Published 22 октября, 16:44

Modified 22 октября, 16:50

Updated 22 октября, 16:50

Сергей Шнуров

Шнуров развелся с четвертой женой

22 октября 2024, 16:44
Фото: vk.com/s_shnurov
Сергей Шнуров
Сергей Шнуров, российский рок-музыкант, актер и ведущий, а также лидер группы «Ленинград», с недавних пор снова пополнил ряды звездных холостяков. 51-летний артист и его супруга Ольга Абрамова официально расторгли свой брак в мировом суде столичного района Хамовники.

Об этом сообщила Наталья Фенюк, юрист музыканта.

Развод прошел гладко, без конфликтов и споров о разделе общего имущества. Как информирует сайт starhit.ru, согласно действующему законодательству, брак будет считаться прекращенным через один месяц после вынесения решения.

«Как вы видите, развод проходил в мировом суде, что говорит о том, что споров об имуществе и месте проживания несовершеннолетних детей у супругов нет. Отсутствуют», — сообщила Фенюк.

Важно отметить, что развода инициировала сама Абрамова, однако она не стала разъяснять причины своего выбора. В течение шести лет их совместной жизни у пары родилось двое детей.

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#Вадим Назаров#Знаменитости#Развод
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