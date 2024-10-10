СМИ: Болгар спустила $18 млн Дурова на люксовые бренды и драгоценности

«Лобушкин» выяснил, что пять лет назад Дуров, получив согласие от Болгар, передал ей семь миллионов долларов на обеспечение детей. Предполагалось, что около 10 тысяч долларов на каждого ребенка в месяц будет распределено до того, как каждому из них исполнится 23 года. Такие же суммы Дуров отправлял и на обеспечение остальных своих отпрысков.