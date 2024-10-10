СМИ: Болгар спустила $18 млн Дурова на люксовые бренды и драгоценности

Posted 10 октября, 20:16
Published 10 октября, 20:16
Modified 10 октября, 20:19
Updated 10 октября, 20:19
Публикация соответствующего содержания появилась в Telegram-канале «Лобушкин».
Как сообщает www.gazeta.ru, редакция Telegram-канала смогла заполучить такую информацию благодаря запрошенной полной версии комментария Telegram для The New York Times. Стало известно, что издание США удалило из готовящейся к публикации версии комментария данные про разбирательства Болгар и Дурова, а также некоторые любопытные факты.
«Лобушкин» выяснил, что пять лет назад Дуров, получив согласие от Болгар, передал ей семь миллионов долларов на обеспечение детей. Предполагалось, что около 10 тысяч долларов на каждого ребенка в месяц будет распределено до того, как каждому из них исполнится 23 года. Такие же суммы Дуров отправлял и на обеспечение остальных своих отпрысков.
Примечательно, что по инициативе Болгар платеж поступил на ее счет в двух частях: пять миллионов долларов — как «подарок», два миллиона долларов — «содержание детей». Однако в будущем Болгар охарактеризовала такие крупные суммы как личные сбережения.
Также важно упомянуть, что после расставания Болгар якобы могла беспрепятственно транжирить финансовые активы мультимиллионера на любые цели.
В 2022 году Дуров выяснил, что за эти годы Болгар потратила 18 миллионов долларов из его капитала на покупку одежды люкс-сегмента и драгоценные украшения. Речь не шла о тратах на нужды наследников.
В редакции ресурса придерживаются теории, что если Болгар и Дуров начнут судиться, то женщина не сможет выиграть дело.