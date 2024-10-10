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Posted 10 октября, 08:32

Published 10 октября, 08:32

Modified 10 октября, 08:32

Updated 10 октября, 08:32

Наркотики, ДТП: у кого из родственников звезд шоу-бизнеса были серьезные проблемы с законом

Наркотики, ДТП: у кого из родственников звезд шоу-бизнеса были серьезные проблемы с законом

10 октября 2024, 08:32
Фото: страница звезды вконтакте
Даже в идеальных с виду семьях есть люди с биографией, способной бросить на счастливую картинку большую тень. Рассказываем о проблемных родственниках звезд российского шоу-бизнеса.

Настасья Самбурская

Актриса выросла в неблагополучной семье: мама злоупотребляла алкоголем, брат — наркотическими средствами, а отец и вовсе отбывал тюремный срок. Когда его лишили свободы, Анастасии было лишь пять. Причину строгого наказания актриса не называет, объясняя, что с тех пор с отцом не общается и о его судьбе ничего не знает.

Фото: страница звезды вконтакте

Сергей Лазарев

Несколько лет назад Сергей Лазарев не по своей вине оказался в центре крупного скандала — его родного брата задержали за незаконный оборот наркотиков, он попал в тюрьму. Затем брат известного певца уже вышел на свободу, Лазарев его поддерживал, однако в скором времени мужчина попал в аварию. От помощи врачей он отказался и спустя несколько дней скончался из-за последствий ДТП.

Фото: страница звезды вконтакте

Наталья Водянова

Двоюродный брат топ-модели был судим пять раз за различные преступления — разбой, грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью. Стоит отметить, что мужчина — родственник Водяновой по линии отца, который ушел из семьи буквально сразу после появления будущей модели на свет.

Фото: страница звезды вконтакте

Эвелина Бледанс

Несколько лет назад тюремный срок получила младшая сестра Эвелины Бледанс. Причина — незаконный оборот наркотиков. В тюрьме женщина провела несколько лет, а после того, как вышла, заявила о своей неизлечимой болезни.

Фото: страница звезды вконтакте

Эвелина Бледанс поддерживала сестру, в том числе финансово, однако вскоре узнала, что у нее вновь появились проблемы с законом. После этого помощь прекратилась, равно как и общение.

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