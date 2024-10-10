Наркотики, ДТП: у кого из родственников звезд шоу-бизнеса были серьезные проблемы с законом

Posted 10 октября, 08:32
Published 10 октября, 08:32
Modified 10 октября, 08:32
Updated 10 октября, 08:32
Актриса выросла в неблагополучной семье: мама злоупотребляла алкоголем, брат — наркотическими средствами, а отец и вовсе отбывал тюремный срок. Когда его лишили свободы, Анастасии было лишь пять. Причину строгого наказания актриса не называет, объясняя, что с тех пор с отцом не общается и о его судьбе ничего не знает.
Несколько лет назад Сергей Лазарев не по своей вине оказался в центре крупного скандала — его родного брата задержали за незаконный оборот наркотиков, он попал в тюрьму. Затем брат известного певца уже вышел на свободу, Лазарев его поддерживал, однако в скором времени мужчина попал в аварию. От помощи врачей он отказался и спустя несколько дней скончался из-за последствий ДТП.
Двоюродный брат топ-модели был судим пять раз за различные преступления — разбой, грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью. Стоит отметить, что мужчина — родственник Водяновой по линии отца, который ушел из семьи буквально сразу после появления будущей модели на свет.
Несколько лет назад тюремный срок получила младшая сестра Эвелины Бледанс. Причина — незаконный оборот наркотиков. В тюрьме женщина провела несколько лет, а после того, как вышла, заявила о своей неизлечимой болезни.
Эвелина Бледанс поддерживала сестру, в том числе финансово, однако вскоре узнала, что у нее вновь появились проблемы с законом. После этого помощь прекратилась, равно как и общение.