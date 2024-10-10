Наркотики, ДТП: у кого из родственников звезд шоу-бизнеса были серьезные проблемы с законом

Несколько лет назад Сергей Лазарев не по своей вине оказался в центре крупного скандала — его родного брата задержали за незаконный оборот наркотиков, он попал в тюрьму. Затем брат известного певца уже вышел на свободу, Лазарев его поддерживал, однако в скором времени мужчина попал в аварию. От помощи врачей он отказался и спустя несколько дней скончался из-за последствий ДТП.