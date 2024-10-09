Солист группы «Непара» поделился подробностями излечения туберкулеза

Posted 9 октября, 19:51
Published 9 октября, 19:51
Modified 9 октября, 19:53
Updated 9 октября, 19:53
Как сообщает www.gazeta.ru, долгое время участник поп-дуэта не соблюдал даже элементарного режима дня, не высыпался, не имел возможности своевременно поесть. Сам Шоуа считает, что относился к своему организму крайне потребительски.
И только после выхода из больницы Александр решил пересмотреть свой подход к заботе о здоровье, чтобы иметь возможность своевременно отдыхать и восстанавливать силы. Джугелия озвучила мнение, что такая болезнь не испытание, а шанс пересмотреть свое отношение к себе.
Певец вспомнил, как буквально ощущал, что из его тела вылетает сознание, и видел себя, лежащего на кровати, со стороны. Он понял, что находился буквально на волоске от того, чтобы потерять дарованную ему богом жизнь.