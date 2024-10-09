Солист группы «Непара» поделился подробностями излечения туберкулеза

И только после выхода из больницы Александр решил пересмотреть свой подход к заботе о здоровье, чтобы иметь возможность своевременно отдыхать и восстанавливать силы. Джугелия озвучила мнение, что такая болезнь не испытание, а шанс пересмотреть свое отношение к себе.