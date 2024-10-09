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Posted 9 октября, 19:51

Published 9 октября, 19:51

Modified 9 октября, 19:53

Updated 9 октября, 19:53

Александр Шоуа

Солист группы «Непара» поделился подробностями излечения туберкулеза

9 октября 2024, 19:51
Фото: Наталья Селиверстова. РИА «Новости»
Александр Шоуа
Солист группы «Непара» Александр Шоуа раскрыл все свои тайны в беседе с Лаурой Джугелией, включая драматичную историю лечения туберкулеза. Артист рассказал, что даже главврач больницы не ожидал его успешного излечения. Певец считает, что такой тяжелый недуг был послан ему в качестве кары божьей.

Как сообщает www.gazeta.ru, долгое время участник поп-дуэта не соблюдал даже элементарного режима дня, не высыпался, не имел возможности своевременно поесть. Сам Шоуа считает, что относился к своему организму крайне потребительски.

И только после выхода из больницы Александр решил пересмотреть свой подход к заботе о здоровье, чтобы иметь возможность своевременно отдыхать и восстанавливать силы. Джугелия озвучила мнение, что такая болезнь не испытание, а шанс пересмотреть свое отношение к себе.

Певец вспомнил, как буквально ощущал, что из его тела вылетает сознание, и видел себя, лежащего на кровати, со стороны. Он понял, что находился буквально на волоске от того, чтобы потерять дарованную ему богом жизнь.

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