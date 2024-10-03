Прилучный и Муцениеце прибыли на инициированное актером судебное разбирательство

Posted 3 октября, 16:46
Published 3 октября, 16:46
Modified 3 октября, 16:51
Updated 3 октября, 16:51
Никаких подробностей тяжбы Прилучный приводить не стал, объяснив такую секретность тем, что дело пока находится в процессе.
Как пишет www.gazeta.ru, Муцениеце не стала давать комментариев, оперативно покинув зал суда.
23 мая появилась новость, что звезда «Мажора» Павел Прилучный намерен судиться с экс-супругой. Поданный иск касается защиты прав совместных детей. Представители пресс-службы Головинского суда столицы никак не комментировали процесс, так как в случае этого разбирательства речь идет о несовершеннолетних.
Позже начали распространяться слухи, что истец хочет, чтобы дети — 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия — постоянно проживали с ним. Прилучный и Муцениеце развелись в 2020 году после девяти лет супружеской жизни.
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