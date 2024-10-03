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Posted 3 октября, 16:46

Published 3 октября, 16:46

Modified 3 октября, 16:51

Updated 3 октября, 16:51

Прилучный и Муцениеце прибыли на инициированное актером судебное разбирательство

Прилучный и Муцениеце прибыли на инициированное актером судебное разбирательство

3 октября 2024, 16:46
Фото: centralpartnership/Global Look Press
Разбирательства в суде по иску, поданному Павлом Прилучным к экс-супруге Агате Муцениеце, велись на протяжении пяти часов 2 октября. Актер в своем комментарии для СМИ заявил, что подал иск против бывшей жены, действуя в интересах их совместных детей.

Никаких подробностей тяжбы Прилучный приводить не стал, объяснив такую секретность тем, что дело пока находится в процессе.

Как пишет www.gazeta.ru, Муцениеце не стала давать комментариев, оперативно покинув зал суда.

23 мая появилась новость, что звезда «Мажора» Павел Прилучный намерен судиться с экс-супругой. Поданный иск касается защиты прав совместных детей. Представители пресс-службы Головинского суда столицы никак не комментировали процесс, так как в случае этого разбирательства речь идет о несовершеннолетних.

Позже начали распространяться слухи, что истец хочет, чтобы дети — 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия — постоянно проживали с ним. Прилучный и Муцениеце развелись в 2020 году после девяти лет супружеской жизни.

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