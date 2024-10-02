Бывший муж Алсу находится в отношениях с 20-летним клоном певицы

Напомним, что в мае этого года Алсу подала заявление в суд о разводе с мужем, а 27 августа их 18-летний брак был официально расторгнут в Пресненском районном суде Москвы. Супруги воспитывали троих детей: 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микеллу и 7-летнего Рафаэля.