Бывший муж Алсу находится в отношениях с 20-летним клоном певицы

Posted 2 октября, 16:18
Published 2 октября, 16:18
Modified 2 октября, 16:22
Updated 2 октября, 16:22
Как сообщает www.gazeta.ru, новая избранница Абрамова, по сведениям источников, из небедной семьи и ей около 20 лет. Девушка имеет арабские корни и по своему типажу внешности является практически копией Алсу.
Инсайдер также уточняет, что новая пассия предпринимателя уже хвасталась его щедростью. Она рассказывала, что Ян не жалеет на нее средств, обеспечивая ей перелеты частными бортами и осыпая дорогими презентами.
В близком окружении Абрамова также рассказали, что эта пассия не единственная, и каждая его последующая девушка как будто является клоном бывшей жены.
Сам Абрамов не раскрывает никаких деталей своей личной жизни после развода.
Напомним, что в мае этого года Алсу подала заявление в суд о разводе с мужем, а 27 августа их 18-летний брак был официально расторгнут в Пресненском районном суде Москвы. Супруги воспитывали троих детей: 17-летнюю Сафину, 16-летнюю Микеллу и 7-летнего Рафаэля.
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