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Posted 4 сентября, 14:01

Published 4 сентября, 14:01

Modified 4 сентября, 14:06

Updated 4 сентября, 14:06

Певица Алсу раскрыла секрет стройной фигуры

Певица Алсу раскрыла секрет стройной фигуры

4 сентября 2024, 14:01
Фото: alsou.ru
Певица Алсу раскрыла аудитории секреты своей стройности. В первую очередь артистка отмечает, что оставаться подтянутой на протяжении долгой карьеры ей помогает генетика. Кроме того, она ограничивает себя во вредной, жареной и жирной пище.

Как сообщает www.gazeta.ru, также 41-летняя звезда каждый день уделяет время спорту.

Она призналась, что спорт вошел в ее жизнь несколько лет назад. В это время Алсу не обладала высокой выносливостью и не могла отжаться даже один раз. Зато сейчас она может отжиматься до 30 раз. Однако на ежедневных тренировках она отжимается 20 раз. Помимо этого, знаменитость начинает утро с растяжки с элементами йоги и пилатеса. Алсу отмечает, что если не успеет уделить время такой зарядке с утра, то весь день будет ходить вялая и разбитая, ведь регулярный спорт прочно вошел у нее в привычку.

Певица заявила, что ее дочери также соблюдают здоровый образ жизни. Сафина и Микелла занимаются спортом и практикуют силовые нагрузки. Примечательно, что старшая дочь, 17-летняя Сафина, год назад увлекалась бегом.

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#Марина Никишина#Знаменитости#Красота#Певица
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