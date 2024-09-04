Певица Алсу раскрыла секрет стройной фигуры

Posted 4 сентября, 14:01
Published 4 сентября, 14:01
Modified 4 сентября, 14:06
Updated 4 сентября, 14:06
Как сообщает www.gazeta.ru, также 41-летняя звезда каждый день уделяет время спорту.
Она призналась, что спорт вошел в ее жизнь несколько лет назад. В это время Алсу не обладала высокой выносливостью и не могла отжаться даже один раз. Зато сейчас она может отжиматься до 30 раз. Однако на ежедневных тренировках она отжимается 20 раз. Помимо этого, знаменитость начинает утро с растяжки с элементами йоги и пилатеса. Алсу отмечает, что если не успеет уделить время такой зарядке с утра, то весь день будет ходить вялая и разбитая, ведь регулярный спорт прочно вошел у нее в привычку.
Певица заявила, что ее дочери также соблюдают здоровый образ жизни. Сафина и Микелла занимаются спортом и практикуют силовые нагрузки. Примечательно, что старшая дочь, 17-летняя Сафина, год назад увлекалась бегом.
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