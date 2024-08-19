«Так долго терпела»: о разводе Алсу новые подробности рассказала Екатерина Гордон

Posted 19 августа, 14:31
Published 19 августа, 14:31
Modified 10 сентября, 05:57
Updated 10 сентября, 05:57
Екатерина Гордон в интервью одному из сетевых изданий объяснила, что с Алсу у нее есть общие знакомые. Все они отзываются о певице только положительно. Также Гордон отметила, что неверность Яна Абрамова ни для кого не секрет уже давно, поэтому в окружении семьи новость о разводе супругов не стала сюрпризом. Екатерина Гордон отметила, что окружающие скорее недоумевали, почему и зачем Алсу так долго терпела измены.
Говоря об исковом заявлении, которая Анастасия Решетова подала против психолога Вероники Степановой, юрист подчеркнула, что заявления Анастасии звучат «смешно». Екатерина Гордон подвергла критике утверждение Решетовой о том, что она не имеет отношений с женатыми мужчинами. Саму Степанову Гордон охарактеризовала положительно и призналась, что с радостью согласилась представлять в суде ее интересы как юрист.
О намерении развестись с супругом Алсу объявила еще в мае этого года. Ее решение активно обсуждают до сих пор, особенно после того, как певица открыто обвинила мужа в изменах. Это заявление от Алсу прозвучало неожиданно, поскольку о своей личной жизни она предпочитает не распространяться. Однако певица заявила, что устала молчать.
В настоящее время дело о разводе супругов слушается в суде, им предстоит поделить имущество. Известно, что Алсу не собирается сохранять семью и настроена решительно, тогда как Ян Абрамов предлагал ей выплатить более двух миллиардов рублей в качестве отступных — взамен певица должна была отозвать заявление о разводе. Однако Алсу на это не согласилась.
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