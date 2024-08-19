«Так долго терпела»: о разводе Алсу новые подробности рассказала Екатерина Гордон

Екатерина Гордон в интервью одному из сетевых изданий объяснила, что с Алсу у нее есть общие знакомые. Все они отзываются о певице только положительно. Также Гордон отметила, что неверность Яна Абрамова ни для кого не секрет уже давно, поэтому в окружении семьи новость о разводе супругов не стала сюрпризом. Екатерина Гордон отметила, что окружающие скорее недоумевали, почему и зачем Алсу так долго терпела измены.