«В суде выиграли»: Пелагея отвоевала у бывшего мужа право вывозить ребенка за границу

Posted 19 августа, 13:56
Published 19 августа, 13:56
Modified 10 сентября, 05:57
Updated 10 сентября, 05:57
В начале лета певица Пелагея публично рассказала о ситуации, в которой она оказалась: ее дочь вместе с бабушкой не смогли улететь на отдых за границу, поскольку непосредственно в аэропорту выяснилось, что на выезд ребенка наложил запрет отец, Иван Телегин. Пользователи соцсетей бурно отреагировали на видео, на котором видно, как горько плачет девочка Таисия, узнавшая, что каникул у нее не будет.
Пелагея уверена: бывший муж ей таким образом мстит за выигранный суд. В мае этого года бывшим супругам наконец удалось поделить имущество и решить вопрос с алиментами — суд встал на сторону Пелагеи.
Как утверждает Пелагея, ее бывший муж оформил запрет на вывоз ребенка за границу тайно. Мать певицы отмечает, что даже слезы девочки спортсмена не расторгали — запрет он не снял, однако 19 августа стало известно, что Пелагее удалось добиться справедливости через суд. На своей странице в соцсети она опубликовала фотографию с дочкой и подписала ее так:
«Гастроли закончились. В суде выиграли. Можно и погулять».
Как рассказала мама Пелагеи, несостоявшаяся поездка в Турцию была для Таисии подарком за то, что она успешно окончила первый класс. Однако отец девочки испортил впечатление о самых первых в жизни ребенка каникулах.
Кроме того, отметила мать певицы, сам Иван Телегин тоже не имеет права выезжать за границу — у него накопились внушительные долги по ипотеке, сумма составляет несколько десятков миллионов рублей.
Сама Пелагея критикует действия бывшего мужа и называет его «душевным инвалидом». Свою поддержку певице выразили многие пользователи соцсетей и ее коллеги в шоу-бизнесе. Люди уверены, что ребенка не следует втягивать в конфликт между взрослыми.
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