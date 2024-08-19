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Posted 19 августа, 13:56

Published 19 августа, 13:56

Modified 10 сентября, 05:57

Updated 10 сентября, 05:57

«В суде выиграли»: Пелагея отвоевала у бывшего мужа право вывозить ребенка за границу

19 августа 2024, 13:56
Певица Пелагея теперь может спокойно вывозить дочь за границу — через суд она добилась снятия запрета, который ее бывший муж установил на перемещение общего ребенка.

С чего все началось

В начале лета певица Пелагея публично рассказала о ситуации, в которой она оказалась: ее дочь вместе с бабушкой не смогли улететь на отдых за границу, поскольку непосредственно в аэропорту выяснилось, что на выезд ребенка наложил запрет отец, Иван Телегин. Пользователи соцсетей бурно отреагировали на видео, на котором видно, как горько плачет девочка Таисия, узнавшая, что каникул у нее не будет.

Пелагея уверена: бывший муж ей таким образом мстит за выигранный суд. В мае этого года бывшим супругам наконец удалось поделить имущество и решить вопрос с алиментами — суд встал на сторону Пелагеи.

Как долго действовал запрет

Как утверждает Пелагея, ее бывший муж оформил запрет на вывоз ребенка за границу тайно. Мать певицы отмечает, что даже слезы девочки спортсмена не расторгали — запрет он не снял, однако 19 августа стало известно, что Пелагее удалось добиться справедливости через суд. На своей странице в соцсети она опубликовала фотографию с дочкой и подписала ее так:

«Гастроли закончились. В суде выиграли. Можно и погулять».

Как рассказала мама Пелагеи, несостоявшаяся поездка в Турцию была для Таисии подарком за то, что она успешно окончила первый класс. Однако отец девочки испортил впечатление о самых первых в жизни ребенка каникулах.

Кроме того, отметила мать певицы, сам Иван Телегин тоже не имеет права выезжать за границу — у него накопились внушительные долги по ипотеке, сумма составляет несколько десятков миллионов рублей.

Сама Пелагея критикует действия бывшего мужа и называет его «душевным инвалидом». Свою поддержку певице выразили многие пользователи соцсетей и ее коллеги в шоу-бизнесе. Люди уверены, что ребенка не следует втягивать в конфликт между взрослыми.

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