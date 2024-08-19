«В суде выиграли»: Пелагея отвоевала у бывшего мужа право вывозить ребенка за границу

В начале лета певица Пелагея публично рассказала о ситуации, в которой она оказалась: ее дочь вместе с бабушкой не смогли улететь на отдых за границу, поскольку непосредственно в аэропорту выяснилось, что на выезд ребенка наложил запрет отец, Иван Телегин. Пользователи соцсетей бурно отреагировали на видео, на котором видно, как горько плачет девочка Таисия, узнавшая, что каникул у нее не будет.