Татьяна Бакальчук огласила причину развода с мужем

Posted 19 августа, 10:47
Published 19 августа, 10:47
Modified 10 сентября, 05:56
Updated 10 сентября, 05:56
Бизнесвумен дала интервью Светлане Бондарчук для ее видеоблога «Света вокруг Света». Ведущая подробно расспросила собеседницу и о семейной жизни, и о причинах расторгнуть брак.
Татьяна не стала скрывать, что много лет просто терпела непростой характер своего мужчины.
«Жертвенность была с моей стороны, — говорит Бакальчук. — Было много моментов, которые, как сейчас модно говорить, были эмоциональными качелями, абьюзивным поведением, но я его все-таки любила».
Основательница маркетплейса признается, что была фактически идеальной женой: угождала мужу, шла на компромиссы, защищала мужа перед друзьями и родственниками, если он вел себя неподобающе.
«Банально в какой-нибудь праздник если ему что-то не понравилось, значит, все гости встают и уходят. < > Мои мама и сестры всегда говорили, что нельзя так выстраивать жизнь своих близких и детей вокруг одного человека (Владислава)», — делится героиня программы.
По словам Татьяны Бакальчук, чаша ее терпения переполнилась два года назад, когда Владислав сильно изменился, стал меньше времени проводить вне дома. Супруга пыталась выяснить, в чем дело, нет ли у него проблем, депрессии? Но не нашла у него понимания.
«Много чего было не совсем правильного эмоционально в поступках с его стороны. Было много того, что правильный мужчина не должен позволять себе делать по отношению к жене, детям и матери своей жены», — говорит она в беседе со Светланой.
Осенью прошлого года между супругами Бакальчук произошла большая ссора, в ходе которой женщина и приняла решение о разводе. Она признается, о чем подумала тогда:
«Нужно что-то решать, готовить финансовую подушку безопасности, чтобы обеспечить себя и своих детей».
Напомним, о разводе супругов Бакальчук стало известно в конце июля. Владислав сделал громкое заявление, что в отношении его супруги готовится рейдерский захват, мол, Татьяна связалась с нечистоплотными людьми, которые хотят ее разорить, ее надо спасать. На что бизнесвумен заявила, что они с мужем находятся в стадии развода, и он таким образом просто хочет навредить.
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