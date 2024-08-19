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Posted 19 августа, 10:47

Published 19 августа, 10:47

Modified 10 сентября, 05:56

Updated 10 сентября, 05:56

Татьяна Бакальчук огласила причину развода с мужем

Татьяна Бакальчук огласила причину развода с мужем

19 августа 2024, 10:47
Фото: скриншот/youtube.com/СВЕТАВОКРУГСВЕТА
Татьяна Бакальчук огласила причину развода с мужем
Громкой новостью этого лета стал развод самой богатой женщины России Татьяны Бакальчук с супругом Владиславом. Бизнесвумен прожила с мужем около 20 лет и родила семерых детей. До последнего времени все недоумевали, почему же распался этот давний брак. Бакальчук объяснила это в новом интервью.

Бизнесвумен дала интервью Светлане Бондарчук для ее видеоблога «Света вокруг Света». Ведущая подробно расспросила собеседницу и о семейной жизни, и о причинах расторгнуть брак.

Бизнесвумен дала интервью Светлане Бондарчук для ее видеоблога «Света вокруг Света»Бизнесвумен дала интервью Светлане Бондарчук для ее видеоблога «Света вокруг Света»
Бизнесвумен дала интервью Светлане Бондарчук для ее видеоблога «Света вокруг Света». Фото: скриншот/youtube.com/СВЕТАВОКРУГСВЕТА

«Все вращалось вокруг одного человека»

Татьяна не стала скрывать, что много лет просто терпела непростой характер своего мужчины.

«Жертвенность была с моей стороны, — говорит Бакальчук. — Было много моментов, которые, как сейчас модно говорить, были эмоциональными качелями, абьюзивным поведением, но я его все-таки любила».
Татьяна не стала скрывать, что много лет просто терпела непростой характер своего мужчиныТатьяна не стала скрывать, что много лет просто терпела непростой характер своего мужчины
Татьяна не стала скрывать, что много лет просто терпела непростой характер своего мужчины. Фото: скриншот/youtube.com/СВЕТАВОКРУГСВЕТА

Основательница маркетплейса признается, что была фактически идеальной женой: угождала мужу, шла на компромиссы, защищала мужа перед друзьями и родственниками, если он вел себя неподобающе.

«Банально в какой-нибудь праздник если ему что-то не понравилось, значит, все гости встают и уходят. < > Мои мама и сестры всегда говорили, что нельзя так выстраивать жизнь своих близких и детей вокруг одного человека (Владислава)», — делится героиня программы.
Основательница маркетплейса признается, что была фактически идеальной женойОсновательница маркетплейса признается, что была фактически идеальной женой
Основательница маркетплейса признается, что была фактически идеальной женой. Фото: скриншот/youtube.com/СВЕТАВОКРУГСВЕТА

Чаша переполнилась

По словам Татьяны Бакальчук, чаша ее терпения переполнилась два года назад, когда Владислав сильно изменился, стал меньше времени проводить вне дома. Супруга пыталась выяснить, в чем дело, нет ли у него проблем, депрессии? Но не нашла у него понимания.

«Много чего было не совсем правильного эмоционально в поступках с его стороны. Было много того, что правильный мужчина не должен позволять себе делать по отношению к жене, детям и матери своей жены», — говорит она в беседе со Светланой.

Осенью прошлого года между супругами Бакальчук произошла большая ссора, в ходе которой женщина и приняла решение о разводе. Она признается, о чем подумала тогда:

«Нужно что-то решать, готовить финансовую подушку безопасности, чтобы обеспечить себя и своих детей».
Видео: скриншот/youtube.com/СВЕТАВОКРУГСВЕТА. По словам Татьяны Бакальчук, чаша ее терпения переполнилась два года назад

Напомним, о разводе супругов Бакальчук стало известно в конце июля. Владислав сделал громкое заявление, что в отношении его супруги готовится рейдерский захват, мол, Татьяна связалась с нечистоплотными людьми, которые хотят ее разорить, ее надо спасать. На что бизнесвумен заявила, что они с мужем находятся в стадии развода, и он таким образом просто хочет навредить.

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