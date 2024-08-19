Татьяна Бакальчук огласила причину развода с мужем

По словам Татьяны Бакальчук, чаша ее терпения переполнилась два года назад, когда Владислав сильно изменился, стал меньше времени проводить вне дома. Супруга пыталась выяснить, в чем дело, нет ли у него проблем, депрессии? Но не нашла у него понимания.