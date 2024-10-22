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Posted 22 октября, 11:23

Published 22 октября, 11:23

Modified 22 октября, 11:25

Updated 22 октября, 11:25

С мини-юбками, пиджаками и не только: как и с чем носить леггинсы осенью 2024 года

С мини-юбками, пиджаками и не только: как и с чем носить леггинсы осенью 2024 года

22 октября 2024, 11:23
Фото: freepik
Леггинсы уже давно вышли из категории спортивной одежды — сегодня их используют при создании стильных и ярких повседневных ансамблей. Рассказываем, как и с чем носить леггинсы осенью 2024 года, чтобы выглядеть на все сто.

Какие леггинсы выбрать на осень 2024 года

Материал — ключевой критерий выбора леггинсов. Однозначно для повседневного гардероба не стоит покупать модели, предназначенные для занятий спортом. Оптимальным вариантом станут леггинсы из хлопка в комбинации с полиамидом, эластаном или шелком. Такие модели будут смотреться достаточно лаконично и уместно в рамках любого ансамбля. С осторожностью стоит выбирать леггинсы из лакированных материалов или кожи — в неправильной комбинации они могут смотреться вульгарно.

Повседневные леггинсы должны быть плотными. Важно, чтобы ткань не просвечивала, иначе ансамбль вряд ли получится практичным. К исключениям можно отнести леггинсы, которые больше напоминают колготки, однако они предназначены для особых образов.

Еще один важный момент — посадка леггинсов по фигуре. Одежда может корректировать силуэт, подчеркивать линию талии и даже визуально уменьшать объем бедер. Леггинсы не должны сползать при движении и собираться в складки.

Цвет леггинсов осенью 2024 года принципиального значения не имеет. Главное, чтобы они вписывались в образ, а его основными акцентами могут быть обувь или аксессуары. Универсальный цвет для леггинсов в этом случае — серый.

Фото: freepik

Как и с чем носить леггинсы осенью 2024 года

Черные леггинсы прекрасно смотрятся в комбинации с жакетами, которые имеют объемный крой, а также с боди или блузками. В качестве обуви к ним можно выбирать туфли на высоком каблуке, отличной партией для такого образа станет модная олимпийка.

С леггинсами стилисты предлагают носить мини-юбки, но только однотонные, облегающие бедра. Образ получится многослойным и очень интересным. К нему можно добавить укороченный стильный жакет в чертах ретро.

Если вы не боитесь экспериментов, можете носить леггинсы с юбкой фасона «карандаш» — важно, чтобы ее длина была средней. Стильный образ для вечеринки или даже для офиса можно создать при помощи леггинсов, удлиненной рубашки, элегантных лодочек и жакета.

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#Мария Казак#Общество#Стиль#Тренды 2024
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