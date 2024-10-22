С мини-юбками, пиджаками и не только: как и с чем носить леггинсы осенью 2024 года

Какие леггинсы выбрать на осень 2024 года Как и с чем носить леггинсы осенью 2024 года

Леггинсы уже давно вышли из категории спортивной одежды — сегодня их используют при создании стильных и ярких повседневных ансамблей. Рассказываем, как и с чем носить леггинсы осенью 2024 года, чтобы выглядеть на все сто.

Какие леггинсы выбрать на осень 2024 года Материал — ключевой критерий выбора леггинсов. Однозначно для повседневного гардероба не стоит покупать модели, предназначенные для занятий спортом. Оптимальным вариантом станут леггинсы из хлопка в комбинации с полиамидом, эластаном или шелком. Такие модели будут смотреться достаточно лаконично и уместно в рамках любого ансамбля. С осторожностью стоит выбирать леггинсы из лакированных материалов или кожи — в неправильной комбинации они могут смотреться вульгарно. Повседневные леггинсы должны быть плотными. Важно, чтобы ткань не просвечивала, иначе ансамбль вряд ли получится практичным. К исключениям можно отнести леггинсы, которые больше напоминают колготки, однако они предназначены для особых образов. Еще один важный момент — посадка леггинсов по фигуре. Одежда может корректировать силуэт, подчеркивать линию талии и даже визуально уменьшать объем бедер. Леггинсы не должны сползать при движении и собираться в складки. Цвет леггинсов осенью 2024 года принципиального значения не имеет. Главное, чтобы они вписывались в образ, а его основными акцентами могут быть обувь или аксессуары. Универсальный цвет для леггинсов в этом случае — серый. Фото: freepik Как и с чем носить леггинсы осенью 2024 года Черные леггинсы прекрасно смотрятся в комбинации с жакетами, которые имеют объемный крой, а также с боди или блузками. В качестве обуви к ним можно выбирать туфли на высоком каблуке, отличной партией для такого образа станет модная олимпийка. С леггинсами стилисты предлагают носить мини-юбки, но только однотонные, облегающие бедра. Образ получится многослойным и очень интересным. К нему можно добавить укороченный стильный жакет в чертах ретро. Если вы не боитесь экспериментов, можете носить леггинсы с юбкой фасона «карандаш» — важно, чтобы ее длина была средней. Стильный образ для вечеринки или даже для офиса можно создать при помощи леггинсов, удлиненной рубашки, элегантных лодочек и жакета. Читайте также: Шарф — главный аксессуар сезона-2024: с чем и как носить Неудобно ходить на каблуках — что делать: 8 лайфхаков от ортопедов и моделей Как продлить жизнь наращенным ресницам и сохранить их свежими надолго