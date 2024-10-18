newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 13:06

Published 18 октября, 13:06

Modified 18 октября, 13:08

Updated 18 октября, 13:08

Неудобно ходить на каблуках — что делать: 8 лайфхаков от ортопедов и моделей

Неудобно ходить на каблуках — что делать: 8 лайфхаков от ортопедов и моделей

18 октября 2024, 13:06
Фото: freepik
Каблуки добавляют образу шарма, элегантности и женственности. Но постоянное хождение на каблуках может нанести вред здоровью. Расскажем, как облегчить ходьбу на каблуках и предотвратить проблемы.

Меньше стойте

При долгом стоянии на каблуках вены подвергаются давлению, переполняются кровью, что может впоследствии привести к варикозу. Чаще делайте перерыв на сидение. В положении сидя проводите небольшую разминку — вращения голенями и лодыжками, перемещение ступни с носка на пятку.

Фото: freepik

Чередуйте обувь

Надевайте обувь с каблуками только при необходимости. Если планируете весь день на работе проходить на каблуках, то до работы добирайтесь в кроссовках или другой мягкой обуви.

Врачи советуют менять обувь на каблуках и на плоском ходу несколько раз в течение недели, а желательно даже в течение дня.

Фото: freepik

Выбирайте широкую обувь

Не покупайте слишком узкую обувь — она не должна давить на пальцы и сжимать пятки. Также стоит отказаться от моделей с узким носком.

Покупайте обувь на каблуке во второй половине дня, когда ноги немного отекают, так вам будет проще понять, как обувь будет ощущаться при длительной носке.

Фото: freepik

Используйте вкладыши и стельки

Подберите стельки со специальными ортопедическими элементами. Они помогают снизить нагрузку на стопы и суставы, уменьшают утомляемость ног, повышают устойчивость во время ходьбы на каблуках.

Есть и специальные вкладыши для обуви на каблуках — для фиксации пятки, массажные, препятствующие деформации пальцев и др.

Фото: freepik

Учитывайте положение каблука

Лучше всего выбирать обувь с устойчивым толстым каблуком. В такой обуви угол наклона меньше, поэтому меньше и давление на пальцы ног.

Но если вы всё же выбираете тонкую шпильку, учтите, что она должна располагаться четко по центру пятки. Иначе вам будет трудно и ходить, и стоять.

Фото: freepik

Используйте прием моделей

Этим приемом пользуются модели, которым приходится много ходить на каблуках на подиуме. Соедините средний и четвертый палец на ноге и обмотайте пластырем — ноги на каблуках будут меньше уставать.

Ортопеды объясняют, что между этими пальцами находится нерв, который вызывает боль при чрезмерном давлении на него.

Фото: freepik

Измените походку

Ходить на каблуках надо уметь не только для красивой походки, но и для того, чтобы снизить нагрузку на ноги. Делайте шаги меньше, при ходьбе сначала опирайтесь на пятку, а после перенесите вес на подушечку стопы.

Фото: freepik

Вечерние процедуры

Если весь день проходили на каблуке, утройте ногам вечером расслабляющие процедуры. Опустите ноги на 20 минут в прохладную воду, а затем помассируйте икры и ахилловы сухожилия 10 — 15 минут.

Читайте также:
Массаж сухой щеткой от целлюлита — помогает или нет?Укладка на 5+: как выбрать пенку — секреты профессионалаКак стать героиней дорамы: выбираем модные корейские стрижки
#Екатерина Непомнящая#Общество#Стиль#Тренды 2024
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика