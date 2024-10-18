Неудобно ходить на каблуках — что делать: 8 лайфхаков от ортопедов и моделей

Posted 18 октября, 13:06
Published 18 октября, 13:06
Modified 18 октября, 13:08
Updated 18 октября, 13:08
При долгом стоянии на каблуках вены подвергаются давлению, переполняются кровью, что может впоследствии привести к варикозу. Чаще делайте перерыв на сидение. В положении сидя проводите небольшую разминку — вращения голенями и лодыжками, перемещение ступни с носка на пятку.
Надевайте обувь с каблуками только при необходимости. Если планируете весь день на работе проходить на каблуках, то до работы добирайтесь в кроссовках или другой мягкой обуви.
Врачи советуют менять обувь на каблуках и на плоском ходу несколько раз в течение недели, а желательно даже в течение дня.
Не покупайте слишком узкую обувь — она не должна давить на пальцы и сжимать пятки. Также стоит отказаться от моделей с узким носком.
Покупайте обувь на каблуке во второй половине дня, когда ноги немного отекают, так вам будет проще понять, как обувь будет ощущаться при длительной носке.
Подберите стельки со специальными ортопедическими элементами. Они помогают снизить нагрузку на стопы и суставы, уменьшают утомляемость ног, повышают устойчивость во время ходьбы на каблуках.
Есть и специальные вкладыши для обуви на каблуках — для фиксации пятки, массажные, препятствующие деформации пальцев и др.
Лучше всего выбирать обувь с устойчивым толстым каблуком. В такой обуви угол наклона меньше, поэтому меньше и давление на пальцы ног.
Но если вы всё же выбираете тонкую шпильку, учтите, что она должна располагаться четко по центру пятки. Иначе вам будет трудно и ходить, и стоять.
Этим приемом пользуются модели, которым приходится много ходить на каблуках на подиуме. Соедините средний и четвертый палец на ноге и обмотайте пластырем — ноги на каблуках будут меньше уставать.
Ортопеды объясняют, что между этими пальцами находится нерв, который вызывает боль при чрезмерном давлении на него.
Ходить на каблуках надо уметь не только для красивой походки, но и для того, чтобы снизить нагрузку на ноги. Делайте шаги меньше, при ходьбе сначала опирайтесь на пятку, а после перенесите вес на подушечку стопы.
Если весь день проходили на каблуке, утройте ногам вечером расслабляющие процедуры. Опустите ноги на 20 минут в прохладную воду, а затем помассируйте икры и ахилловы сухожилия 10 — 15 минут.