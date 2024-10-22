Как продлить жизнь наращенным ресницам и сохранить их свежими надолго

Так же, как вы ежедневно расчесываете свою шевелюру, нужно расчесывать и наращенные ресницы, чтобы избежать их деформации и спутанности. «Это гарантирует, что кожный жир и косметические масла, которые скапливаются у основания наращенных ресниц, будут направлены к кончикам. Они не будут разъедать клей и провоцировать преждевременное выпадение ресниц», — говорит Гвендолин Огура, старший мастер по наращиванию ресниц.