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Posted 22 октября, 11:10

Published 22 октября, 11:10

Modified 22 октября, 11:12

Updated 22 октября, 11:12

Как продлить жизнь наращенным ресницам и сохранить их свежими надолго

Как продлить жизнь наращенным ресницам и сохранить их свежими надолго

22 октября 2024, 11:10
Фото: freepik
Не все девушки могут похвастаться густыми и длинными от природы ресницами. Многие для придания выразительности взгляду прибегают к услугам наращивания ресниц. Это недешевое удовольствие, поэтому хочется сохранить полученный эффект как можно дольше. Эксперты рассказали, как это сделать.

Больше заботы — меньше денег

В среднем продолжительность жизни наращенных ресниц составляет от четырех до шести недель. «Точный срок зависит от вашего „естественного цикла роста ресниц и того, насколько хорошо вы за ними ухаживаете“, — говорит Дион Филлипс, эксперт по ресницам знаменитостей и основательница компании D'Lashes.

Мастера обычно советуют приходить каждые две-три недели для наращивания ресниц, чтобы скорректировать длину и заполнить образовавшиеся пустоты. Однако этот срок можно существенно увеличить, если должным образом ухаживать за своими ресницами.

Фото: freepik

Что влияет на быстрое повреждение ресниц

Первая причина — механическая. Если у вас есть привычка тереть и трогать глаза, то знайте: она сокращает срок службы наращенных ресниц. Теребя наращенные ресницы, вы можете повредить естественные, на которые и производится крепление. Мастера не смогут приклеить ресницы обратно, пока родные не отрастут снова (что может занять более трех месяцев), говорят эксперты.

Вторая причина — водостойкий макияж. «Скопления туши вокруг наращенных ресниц могут создать проблемы с прочностью крепления», — говорит эксперт по ресницам Аманда Робинсон.

Третья причина — использование продуктов на масляной основе. «Речь идет о средствах для снятия макияжа, очищающих средствах и кремах. Масляная основа разрушает клей, который связывает наращенные ресницы с натуральными, что приведет к их преждевременному выпадению», — говорит Дион Филлипс.

Фото: freepik

Как же их сохранить?

Вот что рекомендуют эксперты с мировым именем для долгого сохранения красивых наращенных ресниц.

Фото: freepik

Расчесывайте их

Так же, как вы ежедневно расчесываете свою шевелюру, нужно расчесывать и наращенные ресницы, чтобы избежать их деформации и спутанности. «Это гарантирует, что кожный жир и косметические масла, которые скапливаются у основания наращенных ресниц, будут направлены к кончикам. Они не будут разъедать клей и провоцировать преждевременное выпадение ресниц», — говорит Гвендолин Огура, старший мастер по наращиванию ресниц.

Фото: freepik

Избегайте туши

Использование туши должно стать табу. Только представьте, как вам придется удалять ее с ресниц — придется тянуть их, сокращая срок службы. Если уж вы не можете без подкрашивания, то выбирайте формулу на водной основе, специально разработанную для наращенных ресниц.

Фото: freepik

Очищайте ресницы

Ежедневное очищение ресниц жизненно важно не только для вашей гигиены, но и для долговечности наращенных ресниц. «Нельзя, чтобы жир с век или косметические продукты накапливались у основания наращенных ресниц, — делится Робинсон. — Ежедневное очищение с помощью очищающего средства, предназначенного для ресниц и области вокруг глаз, очень важно».

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#Алла Хан#Общество#Тренды 2024#Наращивание ресниц
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