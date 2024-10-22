Как продлить жизнь наращенным ресницам и сохранить их свежими надолго

Posted 22 октября, 11:10
Published 22 октября, 11:10
Modified 22 октября, 11:12
Updated 22 октября, 11:12
В среднем продолжительность жизни наращенных ресниц составляет от четырех до шести недель. «Точный срок зависит от вашего „естественного цикла роста ресниц и того, насколько хорошо вы за ними ухаживаете“, — говорит Дион Филлипс, эксперт по ресницам знаменитостей и основательница компании D'Lashes.
Мастера обычно советуют приходить каждые две-три недели для наращивания ресниц, чтобы скорректировать длину и заполнить образовавшиеся пустоты. Однако этот срок можно существенно увеличить, если должным образом ухаживать за своими ресницами.
Первая причина — механическая. Если у вас есть привычка тереть и трогать глаза, то знайте: она сокращает срок службы наращенных ресниц. Теребя наращенные ресницы, вы можете повредить естественные, на которые и производится крепление. Мастера не смогут приклеить ресницы обратно, пока родные не отрастут снова (что может занять более трех месяцев), говорят эксперты.
Вторая причина — водостойкий макияж. «Скопления туши вокруг наращенных ресниц могут создать проблемы с прочностью крепления», — говорит эксперт по ресницам Аманда Робинсон.
Третья причина — использование продуктов на масляной основе. «Речь идет о средствах для снятия макияжа, очищающих средствах и кремах. Масляная основа разрушает клей, который связывает наращенные ресницы с натуральными, что приведет к их преждевременному выпадению», — говорит Дион Филлипс.
Вот что рекомендуют эксперты с мировым именем для долгого сохранения красивых наращенных ресниц.
Так же, как вы ежедневно расчесываете свою шевелюру, нужно расчесывать и наращенные ресницы, чтобы избежать их деформации и спутанности. «Это гарантирует, что кожный жир и косметические масла, которые скапливаются у основания наращенных ресниц, будут направлены к кончикам. Они не будут разъедать клей и провоцировать преждевременное выпадение ресниц», — говорит Гвендолин Огура, старший мастер по наращиванию ресниц.
Использование туши должно стать табу. Только представьте, как вам придется удалять ее с ресниц — придется тянуть их, сокращая срок службы. Если уж вы не можете без подкрашивания, то выбирайте формулу на водной основе, специально разработанную для наращенных ресниц.
Ежедневное очищение ресниц жизненно важно не только для вашей гигиены, но и для долговечности наращенных ресниц. «Нельзя, чтобы жир с век или косметические продукты накапливались у основания наращенных ресниц, — делится Робинсон. — Ежедневное очищение с помощью очищающего средства, предназначенного для ресниц и области вокруг глаз, очень важно».