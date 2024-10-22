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Posted 22 октября, 08:52

Published 22 октября, 08:52

Modified 22 октября, 08:54

Updated 22 октября, 08:54

Татуаж бровей — как сделать, чтоб не пожалеть

Татуаж бровей — как сделать, чтоб не пожалеть

22 октября 2024, 08:52
Фото: freepik
Татуаж бровей может не только украсить, но и изуродовать. Всё дело в технике процедуры. Расскажем о самых современных и модных техниках, кому они подходят и как правильно выбрать.

Старые техники

Некоторые бьюти-салоны до сих пор работают по старой технологии, при которой пигмент набивается глубоко под кожу и остается там практически навсегда. Во-первых, это весьма болезненная процедура, во-вторых, такой татуаж бровей выглядит некрасиво и вызывающе, а в-третьих, от него не так просто избавится — разве что с помощью дорогих лазерных методик.

Если вам предлагают такой вариант процедуры, бегите из салона без оглядки.

Фото: freepik

Пудровое напыление

При пудровом напылении мастер сначала прорисовывает форму бровей специальным маркером. Этот этап очень важен — оцените, действительно ли вам нравится форма, и укажите мастеру, что вас не устраивает.

Затем мастер точечно вводит пигмент с помощью аппарата и растушевывает его по форме брови. Пудровый татуаж держится около года, но постепенно светлеет. Поэтому технику стоит выбирать тем, у кого брови достаточно густые, чтобы просто подчеркнуть их форму.

Фото: freepik

Волосковая техника

Эта техника подойдет девушкам с редкими и тонкими бровями. Волосковый татуаж (или микроблейдинг) — это ручная прорисовка волосков брови микроскопическим аппаратом. Пигмент не проникает слишком глубоко под кожу и не травмирует ее. В среднем такой татуаж держится два года.

Плюс процедуры — естественность: даже вблизи не видно, что брови окрашены. Минусы — сложно найти хорошего мастера, а сама процедура довольно болезненна и занимает более двух часов.

Фото: freepik

Тренды татуажа бровей 2024 года

В нынешнем году модны полупрозрачные брови, немного зачесанные кверху. Классические техники и пудровое напыление не вписываются в этот тренд, поскольку при этих техниках брови имеют четкую форму и ярко выделяются.

Поэтому стоит поискать мастера по микроблейдингу и выбрать наиболее естественную форму бровей.

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#Екатерина Непомнящая#Общество#Красота#Тренды 2024
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