Татуаж бровей — как сделать, чтоб не пожалеть

Некоторые бьюти-салоны до сих пор работают по старой технологии, при которой пигмент набивается глубоко под кожу и остается там практически навсегда. Во-первых, это весьма болезненная процедура, во-вторых, такой татуаж бровей выглядит некрасиво и вызывающе, а в-третьих, от него не так просто избавится — разве что с помощью дорогих лазерных методик.