Татуаж бровей — как сделать, чтоб не пожалеть

Posted 22 октября, 08:52
Published 22 октября, 08:52
Modified 22 октября, 08:54
Updated 22 октября, 08:54
Некоторые бьюти-салоны до сих пор работают по старой технологии, при которой пигмент набивается глубоко под кожу и остается там практически навсегда. Во-первых, это весьма болезненная процедура, во-вторых, такой татуаж бровей выглядит некрасиво и вызывающе, а в-третьих, от него не так просто избавится — разве что с помощью дорогих лазерных методик.
Если вам предлагают такой вариант процедуры, бегите из салона без оглядки.
При пудровом напылении мастер сначала прорисовывает форму бровей специальным маркером. Этот этап очень важен — оцените, действительно ли вам нравится форма, и укажите мастеру, что вас не устраивает.
Затем мастер точечно вводит пигмент с помощью аппарата и растушевывает его по форме брови. Пудровый татуаж держится около года, но постепенно светлеет. Поэтому технику стоит выбирать тем, у кого брови достаточно густые, чтобы просто подчеркнуть их форму.
Эта техника подойдет девушкам с редкими и тонкими бровями. Волосковый татуаж (или микроблейдинг) — это ручная прорисовка волосков брови микроскопическим аппаратом. Пигмент не проникает слишком глубоко под кожу и не травмирует ее. В среднем такой татуаж держится два года.
Плюс процедуры — естественность: даже вблизи не видно, что брови окрашены. Минусы — сложно найти хорошего мастера, а сама процедура довольно болезненна и занимает более двух часов.
В нынешнем году модны полупрозрачные брови, немного зачесанные кверху. Классические техники и пудровое напыление не вписываются в этот тренд, поскольку при этих техниках брови имеют четкую форму и ярко выделяются.
Поэтому стоит поискать мастера по микроблейдингу и выбрать наиболее естественную форму бровей.