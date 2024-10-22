Косметика для осеннего макияжа — чек-лист крутого мейкапа

Posted 22 октября, 07:14
Published 22 октября, 07:14
Modified 22 октября, 07:16
Updated 22 октября, 07:16
Главный тренд 2024 года — яркие и сочные оттенки губной помады. Остаемся на стиле и выбираем темно-вишневый и бордовый оттенки помады с бархатистой текстурой.
Для солнечных осенних деньков выбери более мягкий мейкап — понадобится помада приглушенных нюдовых оттенков с пудровым финишем.
Но не забываем и об уходе — осенью губы могут трескаться и шелушиться от холодного ветра. Даже самая выразительная помада не будет смотреться привлекательно на сухих и обветренных губах. Обязательно наноси бальзам для губ, особенно в ненастные дни.
Самая модная техника осени-2024 — smokey eyes. Такой мейкап идеален для хмурой осенней погоды. Для этого необходима палетка теней с темными матовыми тонами. Не забывай о тщательной растушевке и плавности переходов.
В солнечную погоду доставай сияющие кремовые тени в осенних оттенках — бронзовом и золотистом, бежевом и коричневом.
Тональное средство должно быть комфортной и питательной текстуры, которая защитит от непогоды и холодного воздуха, не даст коже обветриваться и шелушиться.
Пусть осень не будет скучной — выбери цветную тушь. С ее помощью ресницы могут стать единственным ярким акцентом осеннего мейкапа.
Осенью многие страдают от излишней бледности и синячков под глазами. Скрываем погрешности и освежаем взгляд с помощью консилера — его достаточно немного нанести на область у внутреннего уголка глаза.
Придаем лицу более свежий и отдохнувший вид с помощью акцента на скулах. Румяна выбирай коралловых или розоватых оттенков с сияющим финишем.
С хайлатером будьте осторожны — чрезмерное свечение придаст лицу нездоровый блеск. Акцентируйте внимание только на самых выступающих участках скул.