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Posted 22 октября, 07:14

Published 22 октября, 07:14

Modified 22 октября, 07:16

Updated 22 октября, 07:16

Косметика для осеннего макияжа — чек-лист крутого мейкапа

Косметика для осеннего макияжа — чек-лист крутого мейкапа

22 октября 2024, 07:14
Фото: Изображение Midjourney
Косметика для осеннего макияжа — чек-лист крутого мейкапа
Пересматриваем косметичку и собираем декоративную косметику, необходимую для осеннего мейкапа. Какому макияжу нужно отдать предпочтение в холодное время года и какие тренды мейкапа будут актуальны осенью-2024?

Две помады и бальзам

Главный тренд 2024 года — яркие и сочные оттенки губной помады. Остаемся на стиле и выбираем темно-вишневый и бордовый оттенки помады с бархатистой текстурой.

Для солнечных осенних деньков выбери более мягкий мейкап — понадобится помада приглушенных нюдовых оттенков с пудровым финишем.

Но не забываем и об уходе — осенью губы могут трескаться и шелушиться от холодного ветра. Даже самая выразительная помада не будет смотреться привлекательно на сухих и обветренных губах. Обязательно наноси бальзам для губ, особенно в ненастные дни.

Остаемся на стиле и выбираем темно-вишневый и бордовый оттенки помады с бархатистой текстуройОстаемся на стиле и выбираем темно-вишневый и бордовый оттенки помады с бархатистой текстурой
Остаемся на стиле и выбираем темно-вишневый и бордовый оттенки помады с бархатистой текстурой. Фото: Изображение Midjourney

Тени двух оттенков

Самая модная техника осени-2024 — smokey eyes. Такой мейкап идеален для хмурой осенней погоды. Для этого необходима палетка теней с темными матовыми тонами. Не забывай о тщательной растушевке и плавности переходов.

В солнечную погоду доставай сияющие кремовые тени в осенних оттенках — бронзовом и золотистом, бежевом и коричневом.

В солнечную погоду доставай сияющие кремовые тени в осенних оттенках — бронзовом и золотистом, бежевом и коричневомВ солнечную погоду доставай сияющие кремовые тени в осенних оттенках — бронзовом и золотистом, бежевом и коричневом
В солнечную погоду доставай сияющие кремовые тени в осенних оттенках — бронзовом и золотистом, бежевом и коричневом. Фото: Изображение Midjourney

Тональный крем

Тональное средство должно быть комфортной и питательной текстуры, которая защитит от непогоды и холодного воздуха, не даст коже обветриваться и шелушиться.

Тональное средство должно быть комфортной и питательной текстуры, которая защитит от непогоды и холодного воздухаТональное средство должно быть комфортной и питательной текстуры, которая защитит от непогоды и холодного воздуха
Тональное средство должно быть комфортной и питательной текстуры, которая защитит от непогоды и холодного воздуха. Фото: Изображение Midjourney

Цветная тушь

Пусть осень не будет скучной — выбери цветную тушь. С ее помощью ресницы могут стать единственным ярким акцентом осеннего мейкапа.

Пусть осень не будет скучной — выбери цветную тушьПусть осень не будет скучной — выбери цветную тушь
Пусть осень не будет скучной — выбери цветную тушь. Фото: Изображение Midjourney

Консилер

Осенью многие страдают от излишней бледности и синячков под глазами. Скрываем погрешности и освежаем взгляд с помощью консилера — его достаточно немного нанести на область у внутреннего уголка глаза.

Скрываем погрешности и освежаем взгляд с помощью консилераСкрываем погрешности и освежаем взгляд с помощью консилера
Скрываем погрешности и освежаем взгляд с помощью консилера. Фото: Изображение Midjourney

Румяна и хайлайтер

Придаем лицу более свежий и отдохнувший вид с помощью акцента на скулах. Румяна выбирай коралловых или розоватых оттенков с сияющим финишем.

С хайлатером будьте осторожны — чрезмерное свечение придаст лицу нездоровый блеск. Акцентируйте внимание только на самых выступающих участках скул.

Румяна выбирай коралловых или розоватых оттенков с сияющим финишемРумяна выбирай коралловых или розоватых оттенков с сияющим финишем
Румяна выбирай коралловых или розоватых оттенков с сияющим финишем. Фото: Изображение Midjourney
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#Екатерина Непомнящая#Осень#Красота#Косметика#Все материалы авторов
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