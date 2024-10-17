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Posted 17 октября, 07:22

Published 17 октября, 07:22

Modified 17 октября, 07:24

Updated 17 октября, 07:24

Не поверите, но этот осенний продукт спасёт вас от всех болезней!

Не поверите, но этот осенний продукт спасёт вас от всех болезней!

17 октября 2024, 07:22
Фото: Изображение Midjourney
Не поверите, но этот осенний продукт спасёт вас от всех болезней!

Нутрициолог Попкова назвала идеальный продукт для осеннего меню

Нутрициолог Ирина Попкова назвала тыкву идеальным продуктом для осеннего рациона благодаря её полезным свойствам. Тыква богата витаминами и микроэлементами, которые помогают поддерживать здоровье в осенний период.

Попкова подчеркнула, что тыква содержит витамин А, важный для зрения и поддержания слизистых оболочек, витамин С, укрепляющий иммунную систему, а также витамины К и группы В, которые защищают клетки от повреждений.

«Тыква способствует улучшению пищеварения и укреплению иммунитета, что особенно важно в сезон простуд», — отметила специалист.
Тыква способствует улучшению пищеварения и укреплению иммунитетаТыква способствует улучшению пищеварения и укреплению иммунитета
Тыква способствует улучшению пищеварения и укреплению иммунитета. Фото: Изображение Midjourney

Помимо этого, тыква является отличным источником калия, магния и железа. Калий помогает нормализовать артериальное давление и поддерживать работу сердца. Попкова также добавила, что тыква — универсальный продукт, который легко использовать в разнообразных блюдах.

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