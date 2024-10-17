Не поверите, но этот осенний продукт спасёт вас от всех болезней!

Posted 17 октября, 07:22
Published 17 октября, 07:22
Modified 17 октября, 07:24
Updated 17 октября, 07:24
Попкова подчеркнула, что тыква содержит витамин А, важный для зрения и поддержания слизистых оболочек, витамин С, укрепляющий иммунную систему, а также витамины К и группы В, которые защищают клетки от повреждений.
«Тыква способствует улучшению пищеварения и укреплению иммунитета, что особенно важно в сезон простуд», — отметила специалист.
Помимо этого, тыква является отличным источником калия, магния и железа. Калий помогает нормализовать артериальное давление и поддерживать работу сердца. Попкова также добавила, что тыква — универсальный продукт, который легко использовать в разнообразных блюдах.